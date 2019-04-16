ДТП под Днепром: потерпевшая погибла на месте
В полиции говорят, что женщина внезапно выбежала на дорогу
На автодороге под Днепром произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Инцидент случился сегодня, 16 апреля, ночью, сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области на странице в Facebook.
Автомобиль Ford наехал на женщину 65-70 лет, которая внезапно выбежала на дорогу. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
Патрульные призывают пешеходов быть внимательными на дорогах.
Ежедневно аварии на дорогах Днепра и Днепропетровской области уносят десятки жизней. Ранее мы сообщали о активных действиях активистов, направленных на уменьшение количества ДТП на дорогах. Так, первым делом на трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий. Следующим методом борьбы с нарушениями правил дорожного движения, что приводят к летальным последствиям, станут социальные видеоролики, которые горожанам покажут в соцсетях.
Всего за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. В то же время Билошицкий отметил, что каждый день на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около девяти человек.
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