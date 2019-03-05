Volvo ограничит скорость на своих авто до 180 км / ч

Это решение принято, чтобы исключить возможность смертельного исхода или получения серьезной травмы в автомобиле Volvo

Фото: Pixabay

Volvo ограничит скорость на своих авто до 180 км / ч //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dcc/f2c/5c7dccf2cafb4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dcc/f2c/5c7dccf2cafb4.jpg 2019-03-05T06:53:00+02:00 Авто Это решение принято, чтобы исключить возможность смертельного исхода или получения серьезной травмы в автомобиле Volvo

C 2020 года на всех автомобилях компании Volvo максимальная скорость будет ограничена до отметки 180 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Volvo Cars, мировой лидер в области безопасности, напоминает об опасности превышения скорости и ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км / ч с 2020 года", – говорится в сообщении.

Это решение было принято в рамках стратегии Vision 2020, которая призвана исключить возможность смертельного исхода или получения серьезной травмы в автомобиле Volvo. В рамках изучения вопросов безопасности, компания Volvo Cars провела исследование, выявившее три основных фактора, негативно влияющих на безопасность дорожного движения.

Отмечается, что проблема с превышением скорости заключается в том, что при превышении определенных скоростей технологии безопасности в автомобиле и продуманной конструкции инфраструктуры уже недостаточно для того, чтобы избежать серьезных травм и гибели людей в случае аварии. Поэтому ограничения скорости действуют в большинстве западных стран, но скорость остается повсеместной и является одной из наиболее распространенных причин гибели людей на дорогах.

Помимо ограничения максимальной скорости, компания также исследует то, как сочетание интеллектуального управления скоростью и технологии геозон может автоматически ограничивать скорость возле школ и больниц в будущем.

Напомним, Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей по всему миру. Отзыв происходит из-за выявленной неисправности в топливной системе.

Ранее Volvo показала электрический беспилотник без руля и с защитным одеялом. Шведская марка представила автономный концепт-кар 360c.

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