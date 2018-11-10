Южанина рассказала, куда направят средства за растаможку автомобилей на еврономерах
Верховная Рада Украины изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей с иностранной регистрацией
Средства, полученные от растаможивания автомобилей на еврономерах, будут направлены в Пенсионный фонд.
Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает liga.net.
"Я думаю, всех граждан вдохновит растамаживать автомобили именно то, что средства от растаможивания автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года, полностью будут направлены – и 2018, и в 2019 году – в Пенсионный фонд. Поэтому, я думаю, по всем критическим замечаниям надо поставить точку", – отметила она.
Напомним 8 ноября Верховная Рада Украины изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей с иностранной регистрацией.
Также депутаты поддержали во втором чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками.
Снижение акцизов на легковые автомобили, прописанное в принятом Верховной Радой законопроекте № 8487 о растаможке, может в два-три раза увеличить легальный импорт б/у автомобилей. Такое мнение выразил директор по маркетингу Группы компаний АИС Сергей Боровик.
Ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.
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