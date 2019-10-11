Альтернатива поездкам на заработки: сезонные работы в Украине становятся все популярнее

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На сезонные заработки за границу регулярно ездит от 3 до 6 миллионов украинцев. А это 16% от трудоспособного населения.

Какой он, сезонный рабочий из Украины? Это пятидесятилетний мужчина, с женой и детьми. Он живет в сельской местности. Имеет полное среднее или профессионально техническое образование. Такие данные новости "Сегодня" получили от сервиса OLX. Больше всего наших соотечественников отправляется в Польшу, Данию, Швецию, Германию и Финляндии. Словом, туда, где развито сельское хозяйство.

Впрочем, сезонные деньги можно заработать и в Украине. Для этого даже не нужны резюме и опыт. Где именно больше всего вакансий выясняли новости "Сегодня"

Исполнительно, ягодка за ягодкой Татьяна из Ровенской области зарабатывает на хлеб. Руки поцарапала, однако жалуется только на туманы и дожди. Мол, они действительно мешают работать. Ягоды с детства собирала в лесу, а здесь, на органической ферме, устанавливает рекорды: за день может собрать и 60 килограммов ягоды.

Хороший заработок? Да. Сколько за день можно заработать? В целом, 500 гривен за день. Вместе с девушками становится работать и корреспондент новостей "Сегодня":

"Выбирать свежую и созревшую ягоду надо тщательно. Работа, я вам скажу, не из легких. Но сколько соберешь, столько и заработаешь"

За кило малины на этой ферме платят 12 гривен. Приезжих селят в комнаты по четыре или восемь. Кормят. За одним столом рабочие из Полтавы и Хмельницкого, из Кропивницкого и Ровенской области.

Приехать "на малину" можно минимум на 2 недели. Если жилье не нужно, принимают и на день. Рабочих оценивают не по диплому, по трудолюбию. Специалисты по подбору кадров говорят спрос на сезонных рабочих немалый.

Ищут, в частности, работников теплиц, рабочих для сбора урожая или ухода за подворьем, садоводов и озеленителей. Работодателям приходится бороться за рабочие руки с предпринимателями из соседних стран, прежде всего Польши:

работа в теплицах – от 10 тысяч грн/мес;

сбор урожая – зарплата сдельная (от 300 грн/день);

уход за территорией – 250-500 грн/сутки;

садоводство и озеленение – от 10 тыс грн/мес.

Часть работодателей агропромышленного комплекса, в частности предлагает конкурентоспособные деньги, трансфер на работу с работы, достойные условия. Но это не касается 100 процентов рынка.

Как осилят ягоду, возьмутся за работу в теплицах. Сборщики малины убеждают такую подработку на плодородной украинской земле можно найти в каждой области. Иза границу пока отправляться не планируют.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинским заробитчанам в Польше не заплатили их же земляки. Фирму, которая, по словам заробитчан, обманывала украинцев в Польше, организовали сами украинцы. Одного из них, как утверждают работники, зовут Виктор Гордиевич, и он якобы из Львова.

Подобные случаи, которых случалось немало, привели к тому, что каждый пятый украинец разочаровался в работе за границей. Это при том, что около 20% украинцев, которые успели долгосрочно поработать за границей, решили больше никогда туда не возвращаться.

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