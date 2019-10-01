Украинским заробитчанам в Польше не заплатили их же земляки

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Украинские заробитчане, работавшие в Польше, жалуются, что их обманули их же земляки – львовские предприниматели, которые организовали бизнес по перевозке грузов.

"Сегодня" выслушали не только о обманутых заробитчан, но и поговорили с профсоюзами, а также отправились искать работодателей.

Ранее "Сегодня" сообщали о скандале в Польше.

В сеть попало видео ссоры с рукоприкладством между польским работодателем и заробитчанами из Украины.

Но, даже несмотря на такие условия, Польша – одна из самых популярных стран у украинских заробитчан.

Виктор Мосевич из Дрогобыча работал водителем на польской фирме. Возил грузы на бусике. Обещали платить около 1 тыс. евро в месяц. Но за два месяца мужчина не получил ничего.

"Я звоню и говорю – слушай, уже два месяца мне вообще не платят денег. Он там начал кричать, тот шеф, начал оскорблять, угрожать, что пацаны приедут, меня начнут бить. А я говорю – бить? За что? Это мои деньги. Ты давай мне мои деньги", – рассказывает житель Дрогобыча Виктор Мосевич.

Денег не было даже на бензин. Мужчина пожаловался правоохранителям.

"Написал жалобу, заявление в инспекцию труда, на основании того, что у меня есть "мова о праце", это как контракт между работодателем и работником", – говорит Виктор.

Вместе с Виктором в этой же польской фирме без зарплаты работало еще полтора десятка украинцев. Среди них и Артем Боярышев из Коломыи.

"Мы поехали по биометрическим паспортах. У нас, во первых, и времени не было уже по дням, нам нужно было выезжать. И мы до конца надеялись, что этот вопрос в течение месяца-полтора решится, когда мы будем в Украине. Это они так обещали", – говорит житель Коломыи Артем Бояришев.

Фирму, которая, по словам заробитчан, обманывала украинцев в Польше, организовали сами украинцы. Одного из них, как утверждают работники, зовут Виктор Гордиевич, и он якобы из Львова.

"Сегодня" пытались ему дозвониться.

"Я звоню Гордиевичу Виктору", – говорит корреспондент "Сегодня". "Не знаю даже, это у меня служебный телефон. Это телефон еще с государственной службы охраны, или полиции охраны. Так что я вам ничем не могу помочь", – отвечает мужчина по телефону.

За помощью заробитчане обратились в профсоюз, защищающий их интересы. Там выяснили: компания, в которой работали украинцы, обанкротилась.

"Если даже простой рабочий, простой водитель, независимо от того, украинец это, белорус или поляк, пойдет в суд, и суд отсудит ему заработную плату, то ее будет очень трудно взыскать. У таких фирмочек нет ничего, кроме стола и компьютера. Весь транспорт у них находится в лизинге", – говорит председатель профсоюза "Трудовой мигрант" Виталий Махинько.

Сейчас в Польше – полтора миллиона украинцев. Ежегодно их туда едет больше. Удержать своих – забота чиновников.

"Надо уже задумываться сейчас, вместе с нашими законодателями, ведь что будет делать украинский бизнес, если у нас средняя зарплата будет 600 долларов, дай Бог. Что он будет делать, где он будет брать людей, у нас их нет", – говорит операционный директор EWL Украина Станислав Домбровский.

Если украинским предприятиям не хватит работников, то страна вряд ли сможет рассчитывать на иностранцев-заробитчан.

В поисках лучшей судьбы и большей зарплаты те не стремятся покорять украинский рынок труда. Поэтому единственный вариант – удержать украинцев в Украине, и создать для них достойные условия здесь.

Напомним, недавно правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой, вероятно, скончался украинский заробитчанин. 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело мужчины обнаружили на лесной поляне в 125 километрах от цеха, в котором он работал.

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Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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