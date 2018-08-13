Без Илона Маска: Саудовская Аравия готовит крупную сделку по Tesla

После того, как на Илона Маска подали в суд акционеры Tesla, стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) планирует крупное увеличение своей доли в компании Tesla.

"Суверенный фонд Саудовской Аравии, чья доля в Tesla составляет 5%, планирует участвовать в крупной сделке, стоимость которой может достигнуть 82 млрд долларов", - сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает: Фонд рассматривает инвестиции в Tesla как стратегический путь - Саудовская Аравия является крупнейшим в мире производителем нефти и нуждается диверсификации своих доходов и снижении зависимости от сырьевого рынка.

Ранее СМИ выяснили, что Саудовская Аравия приобрела от 3 до 5% акций компании Tesla.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке, рассказали аналитики Bloomberg. Акции компании Tesla заметно упали.

Теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет сообщение Маска о возможном выводе компании с биржи при цене в 420 долларов за акцию. В день публикации максимальная цена одной акции Tesla на фондовой бирже Нью-Йорка составляла 387 долларов 46 центов. К пятничному закрытию стоимость одной акции упала до 355 долларов 49 центов.

Напомним, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: