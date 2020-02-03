"Безголовый" бизнес: в Украине подсчитали юрлиц и ФЛП без руководителей и видов деятельности

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Пока Нацбанк упрощает правила для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), аналитики насчитали в Украине 66 тысяч ФЛП без указанного вида деятельности (КВЭД). Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного аналитической системой YouControl.

Кроме того, эксперты обнаружили 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.

"Интересной особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус "не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации является недействительным", - отмечают аналитики.

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Ситуацию объяснил предправления Союза юристов Одесской области Александр Рябцев. По его словам, в 2003 году был принят закон "О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований". Регистраторы должны были в течение 2004-2005 годов заменить старые свидетельства на новые — единого образца. Однако многие предприниматели не обратились для замены. И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию.

Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР. Все, кто этого не сделал, получили запись: "Свидетельство о государственной регистрации недействительно", так как у них оставалось свидетельство старого образца. В то же время формулировка "не находится в процессе прекращения" осталось, ведь решение о ликвидации или реорганизации в этом предприятии не принималось.

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Сейчас такие предприятия или частные предприниматели вправе заключать сделки, платить налоги. Они создавались по старому законодательству, которое было действующим на тот период, подчеркнул юрист.

"Другой вопрос: стоит ли сотрудничать с этим предприятием? Лично я бы этого не рекомендовал. Вполне возможно, что у этого контрагента могут появиться обязательства по налогам и сборам и т.д.", – прокомментировал Рябец.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что в Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. При этом сократилась налоговая задолженность ФЛП.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заверял, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

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