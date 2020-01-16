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Деятельность ФОПов упростят: Нацбанк отменит один из запретов

16 января, 18:11

Нацбанк приостановил действие своего комментария

/ Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) намерен остановить норму постановления, которой запрещается физлицам-предпринимателям (ФОП) расходовать средства с бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом потребности. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий.

"Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы", – сказал Смолий.

Напомним, ранее вступило в силу постановление НБУ, содержащее запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФОП на личные нужды.

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Однако, по словам Смолия, своей нормой Нацбанк не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, так как фактически запрет на использование средств со счетов ФОП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. При этом сократилась налоговая задолженность ФЛП.

Также мы сообщали о том, что сумма налогового долга физлиц-предпринимателей за ноябрь сократилась на два миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский, выступая на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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налоги НБУ банки карта малый бизнес ФЛП

Источник: hromadske.tv

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