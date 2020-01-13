В Украине стало появляться меньше ФЛП: эксперты назвали причину

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В Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), и это на 15% меньше, чем в 2018-м. При этом сократилась налоговая задолженность ФЛП. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В среднем в 2019 году ежемесячно регистрировалось 5500 компаний и 26 000 ФОП. Всего на началу 2020 года в Украине действует 1 876 604 предпринимателей.

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По словам аналитиков платформы, к сокращению количества новых ФЛП привели законодательные изменения.

"В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начало снижаться. Такая динамика вызвана прежде всего рядом решений властей, а именно законом о РРО (регистрасторах расчетных операций. – Ред.), законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, законом о сборе и учете ЕСВ (единого социального взноса. – Ред.), законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц", – отметили специалисты.

По словам основателя "Опендатабот" Алексея Иванкина, регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики.

"Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", - считает Иванкин.

При этом ранее президент Владимир Зеленский заверил, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

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