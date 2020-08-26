Бизнес попросил Зеленского не повышать минималку

Бизнес-сообщество Украины раскритиковало решение Верховной Рады о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года. Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой шаг увеличивает налогообложение. Поэтому ассоциация призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать соответствующий законопроект № 3963.

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"Бизнес с сожалением воспринимает решение Верховной Рады об увеличении налогообложения, замаскированное как повышение минимальной зарплаты, и призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении ЕБА.

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В ассоциации отмечают, что негатив от повышения минималки почувствуют именно добросовестные налогоплательщики, которые честно выплачивают заработную плату своим работникам.

"Увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат. А в худшем случае – приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов. Поэтому вряд ли эти последствия можно назвать положительными для бизнеса, граждан и страны в целом", – считают в ЕБА.

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Кроме того, бизнес-сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ, что не допустить роста нагрузки на добросовестных плательщиков.

Как сообщалось, в то же время в Кабинете министров рассчитывают, что рост минималки, наоборот, позволит оживить экономику и вывести зарплатный фонд из тени. Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, нынешнее повышение минималки не ударит по бизнесменам, так как "предприниматели дополнительной нагрузки не заметят".

Как известно, нынешнее повышение минимальной зарплаты станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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