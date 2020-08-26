Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Бизнес попросил Зеленского не повышать минималку

26 августа, 12:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

От решения Рады пострадают "белые" работодатели, уверены предприниматели

Бизнес-сообщество Украины раскритиковало решение Верховной Рады о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года. Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой шаг увеличивает налогообложение. Поэтому ассоциация призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать соответствующий законопроект № 3963.

Реклама

"Бизнес с сожалением воспринимает решение Верховной Рады об увеличении налогообложения, замаскированное как повышение минимальной зарплаты, и призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении ЕБА.

Читайте также: Минималка повышена: в Минфине объяснили, зачем это нужно и откуда деньги

В ассоциации отмечают, что негатив от повышения минималки почувствуют именно добросовестные налогоплательщики, которые честно выплачивают заработную плату своим работникам.

"Увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат. А в худшем случае – приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов. Поэтому вряд ли эти последствия можно назвать положительными для бизнеса, граждан и страны в целом", – считают в ЕБА.

В тренде
"Укрзализныця" вводит вооруженную охрану пассажиров в поездах: названы рейсы
Реклама

Кроме того, бизнес-сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ, что не допустить роста нагрузки на добросовестных плательщиков.

Как сообщалось, в то же время в Кабинете министров рассчитывают, что рост минималки, наоборот, позволит оживить экономику и вывести зарплатный фонд из тени. Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, нынешнее повышение минималки не ударит по бизнесменам, так как "предприниматели дополнительной нагрузки не заметят".

Как известно, нынешнее повышение минимальной зарплаты станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес зарплаты вето ЕБА налогообложение минимальная зарплата минималка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Система судов и судебные записи в штате Флорида
Система судов и судебные записи в штате ФлоридаБизнес
Кондрашов: как уменьшить расходы в бизнесе – способ увеличения прибыли от Telf AG
Кондрашов: как уменьшить расходы в бизнесе – способ увеличения прибыли от Telf AGБизнес
Бизнес попросил Зеленского не повышать минималку
Бизнес попросил Зеленского не повышать минималкуБизнес
Турция вводит новые пошлины на украинские конфеты и шоколад
Турция вводит новые пошлины на украинские конфеты и шоколадБизнес
"Шока не будет": Шмыгаль развенчал мифы о росте минимальной зарплатыЭкономика
Отказ от
Отказ от "китайских рук": США и ЕС потратят 1 трлн долларов на вывод производства из КНРЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять