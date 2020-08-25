Минималка вырастет до 5000 гривен: что это даст Украине

То, что Верховная Рада поддержала повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября, позволит увеличить минималку до уровня реального прожиточного минимума (4900 гривен). Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Спасибо Верховной Раде за поддержку законопроекту о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП (минимальной заработной платы. – Ред.) позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как свидетельствует опубликованная премьером инфографика, правительство также рассчитывает, что рост минималки в итоге оживит экономику и позволит вывести зарплатный фонд из тени.

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Однако не все специалисты согласны с прогнозами правительства. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост зарплат неминуемо приведет и к повышению цен.

"То есть вместо роста доходов людей деньги обесценятся, произойдет девальвация гривни. И мы увидим курс больше 30 грн за доллар", – отмечал эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

А экономический эксперт Борис Кушнирук предупреждал, что повышать зарплаты следует только за счет роста производительности труда. В противном случае, по мнению специалиста, украинцев ждет эмиссия гривни.

"Когда экономика падает, а зарплаты растут – это говорит только о том, что начинается "печатанье денег". В таком решении я вижу две проблемы. Во-первых, в бюджете просто нет для этого денег. Реальный дефицит бюджета на этот год и так будет не меньше 400 млрд грн", – объяснял Кушнирук.

Шмыгаль, в свою очередь, говорил, что инфляция и должна ускориться – чтобы простимулировать рост экономики. По мнению премьера, сейчас в Украине наблюдается низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика, что является предвестниками экономического кризиса.

Проблемы с повышением минимальное зарплаты видит и украинский бизнес. Представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) предупредили, что такой шаг увеличит налоговую нагрузку на оплату труда, а потому может не только не вывести бизнес и тени, но увеличить долю теневой экономики.

Однако, как заверил премьер-министр, нынешнее повышение минималки не ударит по бизнесменам, так как "предприниматели дополнительной нагрузки не заметят".

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При этом ранее в Минфине подсчитали, что повышение минимальной зарплаты на 277 гривен обойдется государственному бюджету в 3 млрд гривен за три месяца. Ожидается, что основным источником для финансирования увеличения минималки станет экономия на обслуживании госдолга и на разнице между прогнозным и реальным курсом гривни.

Как известно, сентябрьское повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году. Это решение также было принято по инициативе президента Владимира Зеленский, который, говоря о росте минзарплаты, отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

Видео: Сегодня

Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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