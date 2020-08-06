Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Богатейший человек мира избавился от части акций Amazon

6 августа, 15:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Безос уже не первый раз продает акции своей компании

Богатейший человек мира, директор и основатель компании Amazon Джефф Безос, который недавно за день получил 13 млрд долларов дохода, в начале августа продал часть акций своей компании. Как сообщает CNBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, речь идет о сделке на 3,1 млрд долларов.

Реклама

Ранее в этом году Безос продал акции Amazon еще на 4,1 млрд долларов. Сейчас бизнесмен владеет 54 млн акций компании стоимостью более 170 млрд долларов. С начала 2020 года акции Amazon подорожали на 73%.

Читайте также: Работали в Крыму: США оштрафовали Amazon за нарушение санкций против России

Представители Amazon не стали комментировать последнюю продажу.

В тренде
Доллар в Украине упал после роста, а евро взлетает

При этом в 2019 году Безос собирался каждый год продавать акции Amazon на 1 млрд долларов ради финансирования космической компании Blue Origin.

Реклама

Ранее сообщалось, что у дома Джеффа Безоса установили гильотину. Это сделали протестующие против сотрудничества Amazon с органами правопорядка США и "разжигания расистских страхов во имя прибыли":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

акции сделка Amazon продажи Джефф Безос
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшестваЭкономика
Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всего
Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всегоЭкономика
В Украине задумали изменить налоги для айтишников
В Украине задумали изменить налоги для айтишниковБизнес
В Украине разрешили выдавать виртуальные чеки: что изменилось
В Украине разрешили выдавать виртуальные чеки: что изменилосьБизнес
Больше не Samsung и не Apple: на мировом рынке смартфонов сменился лидер
Больше не Samsung и не Apple: на мировом рынке смартфонов сменился лидерБизнес
Миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицей
Миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицейЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять