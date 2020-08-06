Богатейший человек мира избавился от части акций Amazon

Безос уже не первый раз продает акции своей компании

Богатейший человек мира, директор и основатель компании Amazon Джефф Безос, который недавно за день получил 13 млрд долларов дохода, в начале августа продал часть акций своей компании. Как сообщает CNBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, речь идет о сделке на 3,1 млрд долларов.

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Ранее в этом году Безос продал акции Amazon еще на 4,1 млрд долларов. Сейчас бизнесмен владеет 54 млн акций компании стоимостью более 170 млрд долларов. С начала 2020 года акции Amazon подорожали на 73%.

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Представители Amazon не стали комментировать последнюю продажу.

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При этом в 2019 году Безос собирался каждый год продавать акции Amazon на 1 млрд долларов ради финансирования космической компании Blue Origin.

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Ранее сообщалось, что у дома Джеффа Безоса установили гильотину. Это сделали протестующие против сотрудничества Amazon с органами правопорядка США и "разжигания расистских страхов во имя прибыли":

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