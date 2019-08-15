Бренды в зоне риска: покупатели по всему миру активно ищут новые марки

Потребители в Украине больше всего внимания обращают на цены

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В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары. При этом лишь 8% покупателей по всему миру считают себя преданными сторонниками любимых брендов. Кроме того, потребителия активно ищут новые бренды. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования, проведенного компанией Nielsen.

В целом желание покупателей пробовать новые бренды находится на подъеме – 46% потребителей в мире говорят, что они готовы купить новый бренд, который никогда до этого не пробовали.

На развитых рынках Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Западной Европы доля любителей новинок ниже, поскольку удивить их этим более сложно: покупатели на этих рынках уже давно привыкли к хорошо организованным полкам в магазине, широкому ассортименту и разнообразию ценовых предложений. Противоположный тренд наблюдается на развивающихся рынках. Большинство потребителей (практически половина) в Юго-Восточной Азии (50%), Латинской Америке (49%), Африке и странах Персидского залива (42%) любят новинки и переключаются между брендами.

"Украинские покупатели в большей мере похожи на своих западноевропейских соседей. Доля покупателей, активно пробующих новинки – 27%. Тем не менее, сейчас украинские покупатели как никогда наслаждаются богатым ассортиментом товаров: каждый второй опрошенный украинец подтвердил, что ему доступен более широкий выбор брендов в сравнении с пятью годами ранее", – комментирует руководитель группы отдела по работе с клиентами "Nielsen Украина" Татьяна Шевченко.

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Исследование показало, что 39% потребителей в мире отмечают, что соотношение цена-качество – это ключевой фактор, влияющий на их выбор, затем идет качество продукта (34%), цена (32%) и удобство использования (31%). Эти данные справедливы и для Украины.

"Несмотря на то, что украинский рынок товаров повседневного спроса вышел из кризиса, покупатели по старой привычке остаются очень чувствительными к цене. Поэтому не удивительно, что Украина находится в ТОП-10 стран, для которых хорошее соотношение цены и качества является решающим при переключении между брендами или при пробе новых продуктов. Для 7 из 10 украинцев промо является тем фактором, который стимулирует их "изменить" своему регулярному бренду", – отмечает Шевченко.

Тем временем, только 28% потребителей говорят, что на их выбор влияет известность и надежность бренда.

"Риски для брендов никогда не были так велики, как сегодня, когда подавляющее большинство потребителей открыты к новинкам", – говорит первый вице-президент по исследованию потребителей Nielsen Джо Эллис.

Он объясняет это так называемым "Amazon-эффектом", который расширяет выбор и повышает осведомленность о ценах, и даже больше.

"В Китае в приложении WeChat существуют целые группы по "охоте" за скидками или даже посредничество в выгодных покупках. В Великобритании доставка "до двери" свежих продуктов осуществляется по ценам, не уступающим ценам супермаркетов. Это касается также традиционной розницы, которая пытается найти способы сохранения рентабельности в мире, где доставка на дом подрывает маржу", – отмечает эксперт.

Напомним, ранее в Nielsen выяснили, что люди по всему миру чувствуют финансовую безопасность, и украинцы – не исключение. Причем аналитики отмечают улучшение положения в основном на развивающихся рынках.

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