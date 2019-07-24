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В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары – исследование

24 июля, 08:13

Увеличение покупательной способности в Украине может достичь предела, считают аналитики

Фото: AFP

Сумма затрат потребителей в Европе на товары повседневного спроса (FMCG), такие, как продукты питания, напитки и туалетные принадлежности, выросла на 2,4% в первом квартале 2019 года. Этот показатель остался относительно стабильным по сравнению с 2,5% в четвертом квартале 2018 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Nielsen.

"После резкого экономического спада, наблюдавшегося во всех европейских странах во второй половине 2018 года, макроэкономические показатели зафиксировали рост ВВП Еврозоны на 1,2% в первом квартале 2019 года. Потребление товаров повседневного спроса остается на стабильном уровне в сравнении с четвертым кварталом 2018 года, учитывая тот факт, что номинальный рост категории FMCG в первом квартале 2019 года составил 2,8%. Рост объема продаж в первом квартале 2019 года показывает падение на 0,5%, следуя тенденции 4 квартала 2018 года с падением на 0,3%", – отмечается в результатах исследования.

Год за годом Турция показывает наивысший рост выручки в кассах (+20%), обусловленный инфляцией, однако в первом квартале 2019 года наблюдается снижение роста объемов продаж (-5%). Среди других стран с высокими показателями роста – Венгрия (+6,6%), Греция (+4,9%), Польша (+4,3%), Нидерланды (+4,3%) и Словакия (+3,6%). А наименьший рост у Ирландии (-1,2%).

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Из пяти крупных западноевропейских рынков Испания (+3,6%) показала самый высокий рост, следом за ней Франция (+2,1%) и Великобритания (+1%). У Италии и Германии самый худший показатель в этой группе (-0,3% и -0,9% соответственно).

В Украине же цены на товары повседневного спроса выросли на 11,1%, а объемы продаж увеличились на 5,7% соответственно, в результате общие расходы украинцев на товары повседневного спроса выросли на 16,8%.

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"В Украине мы наблюдаем небольшое замедление общего роста рынка FMCG, который во второй раз подряд остается ниже психологической отметки в 20%, но все еще сохраняет очень хороший темп в двузначных числах. Тем не менее, интересно отметить, что небольшое замедление наблюдается в основном в объемах продаж. Эта тенденция продолжается в течение последних трех кварталов и демонстрирует, что увеличение покупательной способности потребителей может достичь своих пределов, если инфляция в сегменте FMCG и далее будет двузначным числом", – считает генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси Вайос Диморагас.

Напомним, инфляция в Украине составила 9% в июне 2019 года в годовом измерении. Также новости "Сегодня" отмечали, что доходы в Украине растут вместе с ценами, а потом граждане жалуются на необходимость экономить:


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Тег товары, Европа, потребители, потребление, исследование, спрос, Украина, потребительские товары

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Сегодня

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