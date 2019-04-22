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Бывшему главе Nissan предъявили новое обвинение: Гон все отрицает

Сегодня, 13:24

Адвокаты скандального менеджера объяснили, почему он молчит на допросах

Карлос Гон
Карлос Гон. Фото: AFP

Токийская прокуратура предъявила новое обвинение повторно арестованному экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гона. Его подозревают в присвоении средств концерна Nissan, передает телеканал NHK.

Обвинение утверждает, что Гон мог похитить миллионы долларов в результате мошеннической схемы при переводе денег от японской корпорации в Оман, на адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами.

При этом сообщается, что Карлос Гон отвергает все обвинения и на допросах хранит молчание. По словам его адвокатов, Гон считает, что разговаривать со следователями — "это бессмысленная потеря времени".

Сегодня, 22 апреля, истекает определенный судом срок пребывания Карлоса Гона под стражей. Ранее ему были предъявлены уже три обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan. 

Новое обвинение позволяет оставить Гона в тюремной камере, однако адвокаты экс-менеджера, как сообщается, подали в суд с иск с требованием его освобождения под залог. Кроме того, адвокаты Карлоса Гона рассчитывают на показания его жены.

Напомним, прокуроры изначально обвиняли экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно 5 млн долларов). 11 января Гону было предъявлено еще одно обвинение – в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением.

В начале марта-2019 адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде. Но 4 апреля Карлос Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям – через месяц после того, как был освобожден под залог. Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.

После этого Карлос Гон в видеообращении заявил о заговоре:


(c) 2019 Thomson Reuters

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ТАСС

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