Для IT-шников в Украине придумали новый налог: стали известны детали

Сбор направят в Фонд развития человеческого капитала, но переход на отдельную систему будет добровольным

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В Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-"упрощенцев" – работников сферы информационных технологий, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП). Как заявил сегодня, 4 сентября, премьер-министр Алексей Гончарук, Кабмин инициирует создание Фонда развития человеческого капитала для поддержки IT-отрасли.

Гончарук отметил, что одной из целей создания фонда является решение проблемы квалифицированных кадров для одной из наиболее динамически развивающихся отраслей экономики. По его словам, средства фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

"Инициатива состоит в создании Фонда развития человеческого капитала. Этот фонд должен управляться не чиновниками, а представителями самой отрасли", – сказал глава правительства.

А глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФЛП в IT-отрасли.

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В связи с созданием фонда, помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться службой, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

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Как подчеркнул Гончарук, в правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд до 10 млрд долларов, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек.

Новости "Сегодня" ранее писали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Также депутаты Рады прошлого созва предлагали ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Эта инициатива вызвала бурю возмущения среди представителей бизнеса и была отложена.

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