Экономист озвучил главное достижение Кабмина Гончарука

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Реклама

Кабинет министров Украины, который недавно представил программу деятельности на пять лет, за первые 50 дней своей работы показал, что может что-то изменить в нашей стране. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил сооснователь Фонда поддержки экономической безопасности Украины Денис Парамонов.

Главным достижением правительства, по мнению экономиста, стали подготовленные и проведенные через парламент законопроекты, которые изменяют правила для малого и среднего бизнеса.

"Кабинет министров – это новая команда, и, на мой взгляд, они работают так, как и должны работать. Это люди нового, молодого поколения, и есть надежда, что им удастся что-то поменять в нашей стране. Главным достижением первых 50 дней считаю утверждение кассовых аппаратов для ФЛП 2-й и 3-й категорий. Для нас как для представителей среднего бизнеса это имеет глобальное значение, поскольку теперь будет четкий и понятный операционный учет и упорядоченное движение наличных денег. Мои коллеги настороженно относятся к проекту "Государство в смартфоне", но у меня пока разочарований нет", – сказал отметил Парамонов.

Подробнее о том, как справилось правительство, читайте на сайте "Сегодня" – 50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца

Напомним, обычно в Украине было принято подводить итоги первых 100 дней работы новой власти. Однако нынешняя команда не раз заявляла, что намерена работать вдвое быстрее всех предшественников, "в турборежиме". Вот и первые итоги она решила подвести не за 100, а за 50 дней, чем новости "Сегодня" рассказывали в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама