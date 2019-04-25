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Экс-главу Nissan выпустят из тюрьмы: суд принял новое решение по Гону

Сегодня, 11:02

Залог за Карлоса Гона внесли его адвокаты

Карлос Гон. Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Карлос Гон. Фото: REUTERS/Regis Duvignau.

Окружной суд Токио решил выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона, которому предъявлены новые обвинения

Адвокаты Гона внесли за него залог в установленном судом размере – 500 млн иен, или примерно 4,5 млн долларов по текущему курсу.

Согласно решению суда, Гон будет выпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест, ему запрещено покидать страну. Ожидается, что уже сегодня, 25 апреля, бывший топ-менеджер может быть освобожден из-под ареста.

Напомним, прокуроры изначально обвиняли экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно 5 млн долларов). 11 января Гону было предъявлено еще одно обвинение – в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением.

В начале марта-2019 адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде. Но 4 апреля Карлос Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям – через месяц после того, как был освобожден под залог. Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.

После этого Карлос Гон в видеообращении заявил о заговоре:


(c) 2019 Thomson Reuters

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Тег суд, арест, залог, Nissan, Карлос Гон

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Источник:

ТАСС

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