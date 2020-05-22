Электронная симка eSIM в Украине: как воспользоваться и будет ли услуга платной

В Украине внедряют новую услугу: eSIM — встроенную в мобильное устройство электронную SIM-карту. Эту технологию в мире продвигает в основном компания Apple. Сейчас установить виртуальную сим-карту на свой смартфон могут владельцы последних iPhone. Также eSIM доступна в телефонах от компании Google – PIXEL 2, 3, 3XL и 4, 4XL.

В нашей стране эта услуга появилась только в 2019 году. И первыми операторами, которые ее запустили, стали "ТриМоб" и lifecell. А недавно о запуске услуги объявили и в компании Vodafone. Как воспользоваться и будет ли услуга платной – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Мобильные операторы говорят, что номер без сим-карты можно использовать, если ваш телефон поддерживает технологию eSIM. Например, в iPhone XR, XS/MAX, 11/PRO/MAX; iPad Air/Pro gen. 3, mini 5, Google Pixel 4; Samsung Galaxy Fold; Microsoft Surface Pro, Huawei P40 (P40 и P40 Pro), Samsung S20 (S20, S20+, S20 Ultra).

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В компании lifecell поясняют, что, чтобы начать пользоваться eSIM, необходимо:

приобрести уникальный ваучер (физический или электронный) в магазинах или на сайте;

отсканировать QR-код;

пользуясь подсказками, активировать eSIM.

"Сейчас купить eSIM можно на сайте магазина lifecell и получить ваучер на электронную почту, воспользоваться бесплатной доставкой курьером или доставкой на отделение "Новая почта" по Украине. Для установки и активации eSIM нужно иметь интернет-соединение. Стоимость стартового пакета lifecell eSIM – 150 грн", — отмечает оператор.

Получить eSIM от "ТриМоб" также можно онлайн, без необходимости искать или ждать новую сим-карту от оператора. Нужно только просканировать предоставленный оператором QR-код, и новый номер запишется к встроенной в устройство eSIM.

"Технология позволяет абоненту загрузить несколько eSIM от "ТриМоб", что дает возможность иметь одновременно два и более телефонных номера: один из них можно использовать для работы, другие – для личных звонков или приема вызовов по объявлению. Стоимость стартового пакета с тарифным планом "Интернет М" + eSIM составляет 250 гривен", — говорит Олег Бойко, директор ООО "ТриМоб".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Звонки без сим-карты: что такое eSIM и как работает в Украине".​

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