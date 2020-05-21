Звонки без сим-карты: что такое eSIM и как работает в Украине

eSIM — это встроенная в устройство электронная SIM-карта. Эту технологию в мире продвигает в основном компания Apple. Сейчас установить виртуальную сим-карту на свой смартфон могут владельцы последних iPhone. Также eSIM доступна в телефонах от компании Google – PIXEL 2, 3, 3 XL и 4, 4 XL.

Эта технология позволяет программным способом установить в телефон виртуальный номер и не завесить от количества свободных слотов для сим-карт в телефонах. Сайт "Сегодня" рассказывает, что такое виртуальная сим-карта, как она работает и зачем нужна украинцам.

Запуск услуги в Украине

Помимо технических характеристик телефона, нужно еще, чтобы услугу запустили непосредственно сами операторы. Что касается Украины, то здесь эта услуга появилась только в 2019 году. И первыми операторами, которые ее запустили, стали ТриМоб и lifecell. А недавно о запуске услуги объявили и в компании Vodafone.

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ТриМоб – первый мобильный оператор в Украине, который предложил абонентам услугу еSIM – электронную сим-карту.

"Несмотря на то, что установить такую ​​сим-карту можно только на телефоны премиального класса, с ноября прошлого года этой услугой уже воспользовались более 700 абонентов. Технология eSIM (embedded SIM, eUICC — "встроенная SIM-карта") — альтернатива физическим симкам, которая встроена в телефон на этапе производства. Телефон с такой картой можно использовать в любой мобильной сети, если ее оператор поддерживает это решение", — рассказывает Олег Бойко, директор ТОВ "ТриМоб".

Он добавил, что такую технологию уже используют в США, Австрии, Канаде, Индии, Испании, Великобритании, Германии.

"С ноября 2019 абоненты lifecell могли заказать стартовый пакет "Универсальный" с eSIM. Услуга пользуется популярностью — ежемесячно количество абонентов lifecell, которые пользуются eSIM, растет", — отмечают в компании lifecell.

Vodafone планирует запустить услугу оформления eSIM в конце июня – начале июля 2020 года.

"Технология сегодня все еще достаточно нишевая, поскольку ограничена небольшим проникновением пользовательских устройств в Украине. Благодаря международному опыту Vodafone, мы внимательно следим за развитием технологии на глобальном рынке, где в ряде стран она уже применяется. Есть основания полагать, что сама технология будет развиваться в том числе в направлении wearables (умная одежда. – Ред.) и устройств для Интернета вещей", — говорит Николай Тракнов, руководитель департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина.

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Как воспользоваться и будет ли услуга платной

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Мобильные операторы говорят, что номер без сим-карты можно использовать, если ваш телефон поддерживает технологию eSIM. Например, в iPhone XR, XS/MAX, 11/PRO/MAX; iPad Air/Pro gen. 3, mini 5, Google Pixel 4; Samsung Galaxy Fold; Microsoft Surface Pro, Huawei P40 (P40 и P40 Pro), Samsung S20 (S20, S20+, S20 Ultra).

В компании lifecell поясняют, что, чтобы начать пользоваться eSIM, необходимо:

Приобрести уникальный ваучер (физический или электронный) в магазинах или на сайте.

Отсканировать QR-код.

Пользуясь подсказками, активировать eSIM.

"Сейчас купить eSIM можно на сайте магазина lifecell и получить ваучер на электронную почту, воспользоваться бесплатной доставкой курьером или доставкой на отделение "Новая Почта" по Украине. Для установки и активации eSIM нужно иметь интернет-соединение. Стоимость стартового пакета lifecell eSIM 150 грн", — отмечает оператор.

Получить eSIM от ТриМоб также можно онлайн, без необходимости искать или ждать новую сим-карту от оператора. Нужно только просканировать предоставленный оператором QR-код и новый номер запишется к встроенной в устройство eSIM.

"Технология позволяет абоненту загрузить несколько eSIM от ТриМоб, что дает возможность иметь одновременно два и более телефонных номера: один из них можно использовать для работы, другие – для личных звонков или приема вызовов по объявлению. Стоимость стартового пакета с тарифным планом "Интернет М" + eSIM составляет 250 гривен (со всеми налогами)", — говорит Олег Бойко.

Какие преимущества электронной симки

"Заказ, оплата, получение и "установка" еSIM — все онлайн. Телефон позволяет выбирать, какую карточку использовать для каких контактов, какую – для передачи данных. Особенность: когда разговариваешь по одной карте, то другая вне зоны. В меню iPhone на еSIM нельзя установить переадресацию, но я это сделал с помощью "сим-команд". За рубежом может не работать, если есть ограничения по использованию технологии в той стране (но таких стран крайне мало, это скорее — экзотика). В целом, советую", — рассказывает пользователь еSIM.

Главное удобство электронной сим-карты в том, что на телефон, где нет физических слотов для нескольких симок, можно установить дополнительные карты и использовать разные номера для разных потребностей.

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Операторы считают, что в будущем eSIM может заменить физические SIM-карты, так как они более надежны и удобны.

"Инновационность технологии eSIM заключается в том, что для пользования связью абоненту не требуется традиционная физическая сим-карта, которая вставляется в слот мобильного телефона. Встроенная сим-карта не имеет ограничений по функционалу по сравнению с обычной симкой. Ее владелец так же может получать звонки, сообщения и пользоваться мобильным интернетом. Дополнительным преимуществом eSIM можно назвать то, что ее использование позволяет использовать несколько номеров на одном смартфоне. Это удобно для тех абонентов, которые разграничивают рабочее общение и личное, а также пригодится в роуминге", – отмечают в компании lifecell.

Также при пользовании несколькими eSIM в настройках телефона абонент самостоятельно определяет, какая сим-карта используется для голосового общения, какая – для мобильного интернета. Операторы также отмечают, что eSIM более защищена, так как при потере мобильного телефона злоумышленник не сможет выбросить сим-карту и поставить новую. Поэтому можно будет отслеживать гаджет и иметь больше вероятности того, что его найдут.

Тем временем в Украине активизировались мобильные мошенники. Подробности – в сюжете:

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