Apple представила прорывной смартфон и новое поколение умных часов

Корпорация Apple на собственной презентации анонсировала два новых iPhone — Xs и Xs Max.

Смартфоны оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Помимо этого, экраны обладает поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также Apple представила новый шестиядерный процессор A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с этим, смартфоны получили поддержку двух SIM-карт, одна из которых виртуальная eSIM. При этом в Китае будет продаваться версия с поддержкой двух физических карт.

Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный, белый и золотой. Вариантов накопителя также три: на 64, 256 и 512 гигабайт.































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фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Также во время презентации в Калифорнии Apple представила Apple Watch, которые теперь умеют снимать показания кардиограммы.

Как рассказал главный операционный директор Apple Inc Джефф Вильямс, это первые умные часы с таким функционалом.

Умные часы от Apple получили серьезное обновление, которое касается не только внешнего вида, но и программной составляющей. В частности, экран теперь занимает всю площадь фронтальной панели корпуса, поэтому он стал на 33% больше, чем в Series 3.

"Все начинается с потрясающего нового дисплея. Мы сдвинули экран прямо к краям и изогнули углы, чтобы они идеально соответствовали форме Watch. Экран стал более, чем на 30 процентов больше. Мы сделали это с минимальными изменениями размера корпуса", – рассказал Джефф Вильямс, главный операционный директор Apple Inc.

По его словам, S4 получили мощный новый двухъядерный 64-битный процессор и новый графический процессор. Таким образом, производительность гаджета возросла примерно в два раза.

Представленные Apple Watch Series 4 выйдут в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Тогда как прошлые поколения имели размер корпуса в 38 мм и 42 мм.

Теперь часы умеют определять факт падения своего владельца, что важно для отслеживания здоровья человека. Часы отслеживают пульс и способны забить тревогу, если он учащается без причины. Также часы умеют считать шаги, калории и т.д.

Одно из самых главных новшеств: в спинку часов и управляющую головку встроены электроды, которые позволяют Apple Watch делать электрокардиограмму

На презентацию пригласили и представителя американской ассоциации кардиологов, Ивора Бенджамина, который поблагодарил компанию за инновацию, способную спасти жизни многих людей. По его словам, пациенты часто говорят о симптомах, которые не проявляются во время посещения клиники, и такие устройства как новые Apple Watch позволят решить эту проблему.

Также отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило новый гаджет Apple.

Новое поколение часов представлено в трех цветах: сером, серебристом и золотистом. Стоимость устройств – от $399.

Напомним, что ранее прошел слух, что Apple откажется от гигантского iPhone 2018 Plus, вместо которого будет выпускаться совершенно другая модель.

Напомним, что ранее в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира из-за очень высокой цены, которая шокировала экспертов. Более того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене.