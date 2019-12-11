Физлица-предприниматели в Украине резко сократили налоговые долги

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Сумма налогового долга физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) за ноябрь сократилась на два миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Отмечается, что до ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос, однако за последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях.

"Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно", – прокомментировали динамику в Государственной налоговой службе.

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При этом рекордный долг одного предприятия составлял 281 млн гривен.

"Это почти 15% общего долга ФЛП, погашенного за ноябрь. Теперь данные об этой задолженности из реестра должников исчезли", – отметили аналитики.

Новости "Сегодня" сообщали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Также ранее президент Владимир Зеленский заверил, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

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