Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Физлица-предприниматели в Украине резко сократили налоговые долги

11 декабря, 17:28

До ноября общий налоговый долг ФЛП регулярно рос

/ Фото: Pixabay

Сумма налогового долга физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) за ноябрь сократилась на два миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Отмечается, что до ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос, однако за последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях.

"Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно", – прокомментировали динамику в Государственной налоговой службе.

Реклама

Читайте также: Новый налог для айтишников: что за ним стоит и в чем выгода

При этом рекордный долг одного предприятия составлял 281 млн гривен.

В тренде
Рынок труда: почему работодателей все больше интересует молодость, а не опыт
Поздравления с Днем студента с картинками и стихами

"Это почти 15% общего долга ФЛП, погашенного за ноябрь. Теперь данные об этой задолженности из реестра должников исчезли", – отметили аналитики.

Новости "Сегодня" сообщали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Также ранее президент Владимир Зеленский заверил, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоги долги налоговая задолженность ФЛП

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБР
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБРСША
Приватизация
Приватизация "Укрспирта": экономисты рассказали, что будет с ценамиБизнес
Компания из Азербайджана закрыла сделку по покупке Vodafone Украина
Компания из Азербайджана закрыла сделку по покупке Vodafone УкраинаБизнес
Мошенники предлагают украинцам доступ к спутниковому интернету
Мошенники предлагают украинцам доступ к спутниковому интернетуБизнес
Новогодние корпоративы на носу: в Украине наметились неожиданные тренды
Новогодние корпоративы на носу: в Украине наметились неожиданные трендыБизнес
В Украине сменили министерство, отвечающее за сферу трудоустройства
В Украине сменили министерство, отвечающее за сферу трудоустройстваБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...