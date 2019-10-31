Зарплаты в Украине: кому платят больше и почему

Мы выяснили, кто может надеяться на рост заработков, а кому для увеличения доходов лучше сменить работу

/ Фото: Pixabay

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Зарплаты украинцев растут опережающими темпами по сравнению с инфляцией: как подсчитала Госслужба статистики, в сентябре средний работник получил 10687 грн или на 150 грн больше, чем в августе. А по сравнению с сентябрем 2018 года средняя зарплата повысилась на 18,2% при инфляции сентябрь к сентябрю 7,5%.То есть темпы прироста зарплат выше почти в 2,5 раза, чем темпы роста цен. Почему зарплаты выросли и повышаются так стремительно, а также какими и у кого они могут быть к концу года, выяснили "Сегодня".

Где сколько платят по регионам

Как видно из данных Госстатистики, рейтинг самых богатых регионов много лет подряд возглавляет Киев. Здесь средняя зарплата за сентябрь составила 15626 грн (везде речь идет о зарплатах без вычета налогов), но не выросла по сравнению с августом, а оказалась на 0,4% (62 грн) меньше. За год повышение заработков в Киеве тоже ниже среднестатистических 18,2%, всего 14,8%. При этом в столице платят наемному работнику почти в 1,5 раза (на 46,2%) больше, чем в среднем по Украине.

Кроме Киева, больше среднего по стране возможно заработать лишь в трех областях из 24-х: Донецкой, где работникам платят 11907 грн/мес. (+11,4% к средней по стране зарплате), Киевской – 11166 грн (+4,5%) и Днепропетровской – 11078 (+3,7%). Ближе всего к среднему уровню Полтавская область – 10501 грн (98,3% от среднего) и Запорожская область – 10497 грн (98,2%), в остальных регионах до него недотягивают от 5% до 20%. Меньше всего платят в Черновицкой области – 8338 грн, или 78% от среднего по стране, Херсонской – 8352 грн (78,2%) и Тернопольской – 8441 (79%). Кстати, средняя зарплата в долларах в Украине превысила уровень 2013 года еще по итогам второго квартала.

"Дорогие" и "дешевые" профессии

В разрезе отраслей экономики самые высокие заработки у финансистов – 17929 грн (-3,9% по сравнению с августом), в IT-сфере – 17072 грн (-0,9%) и в госуправлении и обороне – 15140 грн (-6,3%). Самые низкие зарплаты в отельном бизнесе и общепите – 6784 грн (-3,2%), здравоохранении – 6916 грн (-2,1%) и образовании (8439 (+14,8%).

А вот по темпам роста зарплат за год вне конкуренции оказалась промышленность, где среднему работнику стали платить больше почти на четверть – на 23,3%. В деньгах это 12100 грн, но по отдельным специальностям зарплаты намного выше. Например, в фармпроме средний заработок 19166 грн (-1,1% к августу), в добывающей промышленности – 16643 грн (+2,7%), в нефтепереработке – 15394 грн (-13,7%).

Впрочем, так хорошо платят не всем: выпуская одежду, обувь, текстиль удастся в среднем заработать не более 7531 грн/мес. (-1,9%), работникам водоканалов, ассенизаторам и переработчикам отходов платят в среднем 8513 грн (-2,2%), деревообработчикам, производителям бумаги и полиграфистам – 9460 грн (-0,9%). За год зарплаты выросли очень неравномерно: у обувщиков и текстильщиков темпы повышения самые низкие – на 8,2% (уровень инфляции), у нефтепереработчиков – самые высокие, на 35,1%.

Эксперты: Подсчитали не всех

Экономисты обращают внимание на то, что средние зарплаты по стране, даже с разбивкой по отраслям и профессиям. не в полной мере отражают реальную ситуацию. То есть украинцы часто получают больше, а хотят получать еще больше. В октябре мы писали о результатах исследования, какой, по мнению народа, должна быть идеальная средняя зарплата.

По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, статистика хорошо учитывает заработки бюджетников, так как им платят официально и зарплаты на крупных и средних промышленных производствах, где выплаты также в основном белые. А вот в других сферах – тот же общепит, отельный бизнес, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля – картина далека от статистической.

Например, на стройке более половины заработанного работягам платят в конвертах, на рынках – реализаторам начисляют "для налоговой" от 25% до 50% минимальной зарплаты как за неполный рабочий день и т. д. Не секрет, что официанты, горничные получают нигде не учитываемые чаевые.

"Госстатистика, по их разъяснению, учитывает только тех, кто официально отработал не менее половины месяца и совсем не берет в расчет предприятия с численностью работников менее 10 человек, – напомнил Охрименко. – Вот и выходит, что заработки примерно 30% работников, даже тех, кто оформлен, но трудится в маленькой фирме, не учитываются в общей картине. А они могут быть как намного ниже средних, так и намного выше".

Прогнозы до конца года

Говоря о прогнозах по изменению средней зарплаты до конца года, эксперты единодушны: ее рост продолжится. И главная причина в том, что уже третий год, с момента открытия безвизового режима Украины с ЕС, идет усиливающийся отток рабочей силы в страны Европы.

"Конкурентом почти для всех украинских компаний стали не только другие компании Украины, но и компании всех стран ЕС, финансовые и технические возможности которых намного выше, чем у наших, – анализирует ситуацию экономист Иван Никитченко. – Поэтому украинский бизнес вынужден повышать зарплаты дабы удержать кадры от трудовой миграции. Плюс общий рост экономики, "отыгрывание" зарплатами девальвации гривни и высокой инфляции в 2014-15 гг. Ожидаю, что к концу 2019 года средняя зарплата может достичь 12 тыс. грн".

Этот прогноз совпадает с расчетами Кабмина (пессимистический сценарий), но на середину 2020 года. А по оптимистическому сценарию средняя зарплата в 2020 году достигнет 12,5 тыс. грн. В то же время в правительстве отмечают, что в 2020 году в Украине замедлится рост зарплат.

С Никитченко согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Однако он обратил внимание, что на повышение зарплат в связи с трудовой миграцией могут надеяться не все поголовно, а только те, кто востребован на рынке профессий по двум критериям: профессионализм и дефицит кадров.

Эксперт связывает такой тренд с интеграцией Украины в международный рынок труда. Но, по его словам, если зарплаты растут так же, как растет ВВП, то этот тренд понятен и экономически обоснован. Но если зарплата в разы опережает рост ВВП (у нас сентябрь к сентябрю имеем 3% против 18%), то значит есть какие-то серьезные внутренние процессы, которые этот тренд стимулируют. Прежде всего это кадровое давление на рынок труда, а не рост производительности труда и не щедрость наших предпринимателей.

"Мы имеем высокой кадровый голод по целому ряду вакансий, востребованных украинским бизнесом, – утверждает Пендзин. – Это работники технических профессий, речь идет как о грамотных инженерах, так и о квалифицированных рабочих-станочниках высоких разрядов. Во-вторых, водители фур, автобусов, технологического транспорта (экскаваторы, автокраны, машины по укладке асфальта и т. д.). В-третьих, востребованы строительные профессии и они, кстати, наиболее конкурентны за рубежом, так как комплексные бригады украинских строителей весьма мобильны. Универсальная бригада, умеющая делать все виды работ, одинаково востребована и у нас, и за границей. И языковый барьер большой роли не играет".

А вот "белые воротнички", не хватающие звезд с неба, мало на что могут рассчитывать. По мнению экспертов, людей с дипломами экономистов, юристов, других гуманитарных профессий, но без должного уровня знаний, увы, мало что ждет. Для достижения хотя бы среднестатистического роста уровня своих доходов, они будут вынуждены сменить профессию. Либо смириться, что их небольшие по нынешним меркам зарплаты в лучшем случае сохранятся. В этих сферах будут повышать зарплату только тем специалистам, кто действительно нужен бизнес-структурам благодаря своей высокой квалификации. Собственно говоря, такая тенденция наблюдается в последние пару лет.

Что касается бюджетников, то с ними картина ясна: в декабре их ждет запланированный небольшой рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов, который с трудом перекроет величину официальной инфляции. Она, напомним, в этом году прогнозируется в 6,3-7,4%.

Но, как выяснилось, несмотря на высокие зарплаты в промышленности, вовремя их выплачивают далеко не всем. Почему власти задолжали шахтерам государственных шахт, и как Кабмин намерен решить эту проблему, смотрите в сюжете:

зарплаты Видео: Кабинет министров Украины

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