Из Tesla "сбежал" третий топ-менеджер за неделю
Компания потеряла специалистов в разных сферах
За последнюю неделю компанию Tesla Илона Маска покинули три сотрудника. Об этом сообщает Bloomberg.
Последним из корпорации уходит вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир. Пока официально об очередном уходе топ-менеджера не объявлено. Однако источники утверждают, что последним рабочим днем Маканира станет 7 октября.
Ранее на этой неделе стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэле Толедано не планирует возвращаться из отпуска.
В марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.
Напомним, в начале сентября на Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla. Главу компании подозревают в распространении недостоверной информации. В иске утверждается, что Маск, объявив о намерении сделать компанию Tesla полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке.
Ранее сообщалось, компания Apple уже взяла на работу десятки бывших сотрудников Tesla.
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