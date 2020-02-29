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Из-за коронавируса Facebook отменил большую конференцию

29 февраля, 08:12

Ксения Капустинская

Организаторы обещают провести локальные мероприятия

В связи с распространением коронавируса по миру компания Facebook отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.

"В свете растущей обеспокоенности COVID-19 мы приняли трудное для нас решение отменить персональный компонент F8 в этом году ради здоровья и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает F8 быть", – говорится на сайте конференции.

При этом организаторы планируют провести локальные мероприятия, видеоконференции с трансляциями в прямом эфире.

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Напомним, ранее Facebook решил блокировать рекламу средств, "гарантирующих" защиту от коронавируса. Соцсеть объяснила, что таким путем хочет помочь Всемирной организации здравоохранения.

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Как известно, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Сейчас зараженные вирусом обнаружены в 48 странах мира, в том числе и в Европе. В Украине случаев заболевания пока не зафиксировано.

При этом ранее в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса. Они достаточно просты: мойте руки, носите маску, чихайте в сгиб локтя:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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конференция Facebook отмена коронавирус

Источник: Сегодня

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