Что делать, чтобы не заразится коронавирусом: в СНБО озвучили семь правил безопасности

Совет национальной безопасности и обороны представил правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса.
Об этом сообщается в видео на странице СНБО у Facebook.
Вспышка коронавируса: правила безопасности
СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса:
- Мойте руки со средствами дезинфекции.
- Избегайте близких контактов.
- Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
- Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
- Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты.
- Мойте поверхности со средствами дезинфекции.
- Используйте маску.
Напомним, что в Украине пока что не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом COVID-19. Но граждане страны оказались среди зараженных новой пневмонией – четверо украинцев инфицировались на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и одна украинка подхватила инфекцию в Италии.
Больше об этом читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".
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