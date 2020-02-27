Что делать, чтобы не заразится коронавирусом: в СНБО озвучили семь правил безопасности

Чтобы избежать заражения коронавирусом, мойте руки со средствами дезинфекции

Совет национальной безопасности и обороны представил правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса.

Об этом сообщается в видео на странице СНБО у Facebook.

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Вспышка коронавируса: правила безопасности

СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса:

Мойте руки со средствами дезинфекции. Избегайте близких контактов. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту. Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты. Мойте поверхности со средствами дезинфекции. Используйте маску.

Видео: СНБО

Напомним, что в Украине пока что не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом COVID-19. Но граждане страны оказались среди зараженных новой пневмонией – четверо украинцев инфицировались на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и одна украинка подхватила инфекцию в Италии.

Больше об этом читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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