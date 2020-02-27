Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Что делать, чтобы не заразится коронавирусом: в СНБО озвучили семь правил безопасности

27 февраля, 20:55

Елена Кузьмич

Чтобы избежать заражения коронавирусом, мойте руки со средствами дезинфекции

Совет национальной безопасности и обороны представил правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса.

Об этом сообщается в видео на странице СНБО у Facebook.

Реклама

Вспышка коронавируса: правила безопасности

СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса:

В тренде
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
  1. Мойте руки со средствами дезинфекции.
  2. Избегайте близких контактов.
  3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту.
  4. Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя.
  5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты.
  6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции.
  7. Используйте маску.
Видео: СНБО

Напомним, что в Украине пока что не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом COVID-19. Но граждане страны оказались среди зараженных новой пневмонией – четверо украинцев инфицировались на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и одна украинка подхватила инфекцию в Италии.

Больше об этом читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео СНБО пневмония Украина болезни вспышка коронавирус правила безопасности

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...