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Кабмин пошел на мировую с табачными компаниями: подписан меморандум

13 декабря, 13:15

Производители сигарет и правительство договорились обсудить налоги

/ Фото: Pixabay

Кабинет министров подписал меморандум с производителями табачных изделий, которые ранее приостанавливали производство в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли с сельского хозяйства.

Документ под названием "Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников" подписали British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris. В Минэкономики ожидают, что подписание документа создаст равные правила игры на рынке и поможет противодействовать незаконной торговле и уклонению от уплаты налогов.

"В Меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсудить изменения в методологии администрирования 5%-ного налога с розничных продаж табачными изделиями, разработку предложений по лицензионным условиям для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрение системы отслеживания перемещения табачных изделий", – отметили в ведомстве.

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Кроме этого, в ближайшее время Кабмин вместе с представителями табачной индустрии создадут рабочую группу для наработки инструментов реализации положений меморандума.

Как известно, мировые компании-производителями табачных изделий забили тревогу после принятия Верховной Радой законопроекта № 1049, который может привести к росту цен на сигареты. Законопроектом предусматривается установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Напомним, также в Украине также изменили правила для физлиц-предпринимателей. При этом чиновники всех уровней, несмотря на протесты "упрощенцев", заверили, что налоговые новшества не помешают работе ФЛП:

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сигареты табак ФЛП

Источник: Сегодня

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