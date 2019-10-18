Крупная табачная компания остановила производство в Украине

Табачники заявляют о серьезных проблемах в отрасли и грозятся уйти из страны

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Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире British American Tobacco (BAT) 11 октября остановило производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Технический процесс остановки предприятия был начат 8 октября, сообщили в компании и отметили, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект № 1049.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", – сказал гендиректор "В.А.Т.- Прилуки" Артем Скрипка в сюжете одного из местных телеканалов.

Ранее также компания Japan Tobacco International (JTI) заявляла о переводе своего офиса из Украины в Румынию и рисках сокращения производства в нашей стране. По подсчетам компании, законопроект № 1049 повышает обязательную наценку дистрибьюторов на сигареты и тем самым поднимает цены на 10-15 гривен за пачку.

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Производители табака Philip Morris International и Imperial Tobacco также рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины.

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Как известно, законопроект № 1049 был принят Верховной Радой во втором чтении 4 октября. В документе идет речь о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Как сообщалось, в Украине также изменили правила для физлиц-предпринимателей. При этом чиновники всех уровней, несмотря на протесты "упрощенцев", заверили, что налоговые новшества не помешают работе ФЛП:

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