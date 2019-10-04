Стало известно, на сколько подорожают сигареты

Это может приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли

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В ассоциации "Укртютюн" утверждают, что цена на сигареты может вырости. Отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.

Об этом говорится в обращении ассоциации "Укртютюн" к народным депутатам, – пишет "Европейская правда".

Так, 4 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов и ЕСВ. Депутаты предложили до 1 января 2021 обязать производителей сигарет продавать свою продукцию компаниям, которые получили лицензию на оптовую торговлю табаком, по ценам, не превышающим 80% от максимальной цены в рознице с учетом НДС и акцизного сбора. За невыполнение штраф – 100% стоимости реализованной продукции, но не менее 200 тысяч гривен.

В свою очередь, компании, получившие лицензию на оптовую торговлю табаком, должны продавать табачные изделия предприятиям, получившим лицензию на розничную торговлю по ценам, не превышающим 87% от максимальной цены в рознице с учетом НДС и акцизного сбора. За невыполнение штраф – 100% стоимости реализованной продукции, но не менее 100 тысяч гривен.

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Указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток.

"Укртютюн" отмечает, что это приведет к ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также к подорожанию табачных изделий и росту объемов нелегальной торговли.

По подсчетам ассоциации, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 гривен, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли", – уверяют в ассоциации.

Отметим, что украинцы часто считают кальяны менее вредной альтернативой сигаретам, но кальяны на самом деле опаснее сигарет. Об этом заявляла и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Напомним, что курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Это требование Евросоюза, которое Украина обязалась выполнить.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф.

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