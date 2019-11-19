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"Кабмин предпринимателей": каждый второй член украинского правительства был ФЛП

19 ноября, 10:47

Стало известно, каким бизнесом занимался премьер-министр и главы министерств

/ Фото: Кабинет министров Украины

Нынешний состав Кабинета министров Украины можно смело назвать "правительством ФЛП (физлиц-предпринимателей)". Дело в том, что из 20 членов Кабмина 10 ранее были предпринимателями. Большинство министров закрыли свои предприятия только несколько месяцев назад, сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что преимущественно министры занимались консультациями по коммерческой деятельности и управлению, а также вели деятельность в сфере права.

Так, министр энергетики Алексей Оржель, министр культуры Владимир Бородянский, а также министр развития громад и территорий Алена Бабак, давали консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. А премьер-министр Алексей Гончарук, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и министр юстиции Денис Малюська вели деятельность в сфере права.

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет был ФЛП дважды: он занимался компьютерным программированием и вел деятельность в сфере радиовещания и телевидения. Министр цифровой трансформации Украины и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров работал в области образования.

Министр социальной политики Юлия Соколовская вела деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита и консультировала по вопросам налогообложения. Министр обороны Андрей Загороднюк исследовал конъюнктуру рынка и общественное мнение.

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Пять министров закрыли свои ФЛП лишь в конце лета — начале осени 2019 года: 19 августа — Михаил Федоров и Алексей Оржель, 26 августа — Денис Малюська, 4 сентября — Дмитрий Дубилет, 18 сентября — Юлия Соколовская.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. То есть украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя.

Также ранее президент Владимир Зеленский заверил, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

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