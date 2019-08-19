Как открыть частный детсад – бизнес-план

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Не секрет, что в Украине остро не хватает мест в детских садах. По данным Минобразования, в середине 2018-го в стране работало 14,9 тыс. садиков. Места в них были рассчитаны на 1,1 млн детей, но по факту туда ходили 1,3 млн малышей.

"Охват детей дошкольным образованием в целом по стране составляет 57% и зависит от региона. Минимум (43%) зафиксирован в Ивано-Франковской области, а максимум (74%) — в Сумской области. Причем в городские детсады ходят 66% детей, а в сельские – 41%", — поясняет гендиректор консалтинговой компании "Якість гарантовано" Егор Шишенок.

Официальная очередь в украинские детсады в тот же период составляла 46,9 тыс. детей.

"В 2018-м лидировали Одесская область (8406 детей), Киев (5643 ребенка) и Днепропетровская область (4776 детей)", — уточняет Шишенок.

На этом фоне скромно выглядит статистика по частным детсадам: в прошлом году в стране насчитывалось 189 заведений с лицензиями. Это значит, чтольвиная доля частников работают в тени, но спрос на легальные учреждения стабильно высок. Мы изучили перспективы запуска мини-садика в Киеве.

Бизнес-план

1. Характеристика проекта

Запускаем в Киеве частный мини-садик "Детки-конфетки". Работать будем полдня, с 8:00 до 14:00. Будем принимать детей от 3 до 5 лет. Группа будут небольшой — до 8—10 человек. Нашим плюсом будет расположение в новом ЖК с закрытой территорией. Если арендовать помещение на первом этаже, наш проект не будет мешать соседям, а детей можно будет спокойно отправлять на прогулки. В нашем мини-саду будут традиционные услуги: развитие (зарядка, танцы, рисование, лепка, пение, английский язык и др.), питание в виде завтрака, перекуса и обеда (закажем с доставкой у проверенных поваров), а также экскурсии и мероприятия. По нашим расчетам, если ежемесячно родители заплатят за каждого ребенка 7000 грн, детсад окупится через 2,2 года.

2. Стартовый капитал

Здесь нам нужно учесть покупку детской мебели. В списке обязательны такие позиции, как мягкая мебель, столики, стеллажи, шкафы и т. д. Понадобится в мини-саду и бытовая техника: закладываем в расходы ноутбук, МФУ, модем-роутер, мобилку, холодильник, стиральную машину, микроволновку, электрочайник, пылесос, телевизор и т. д. Конечно же, не обойтись без бытовых мелочей, которые сделают наш проект уютным. Выберем красивую посуду, экологичные моющие средства, канцелярские товары, хорошие шторы и т. д. Также важно закупить детские игрушки и развивающие материалы. Нельзя забывать о безопасности: обязательно нужно приобрести камеры видеонаблюдения и установить сигнализацию.

ВСЕГО: 300 тыс. грн

3. Текущие расходы

В этом разделе нужно учесть аренду помещения: для наших задач арендуем однушку в 45 кв. м с ремонтом на первом этаже в новострое. Аренда такого помещения в спальном районе города обойдется в 10 тыс. грн. Плюс "коммуналка", интернет, сигнализация, мобсвязь — около 2 тыс. грн.

Команда садика — это владелица бизнеса, по совместительству администратор и учитель английского (ставка 10 тыс.грн). Она будет следить за порядком в помещении, вести бухучет, общаться с клиентами и т. д. Еще нужны 2 воспитательницы (ставка 10 тыс. грн), приходящая медсестра (ставка 4000 грн), уборщица (ставка 2000 грн).

Важно заложить затраты в 10 тыс. грн на доставку еды, покупку материалов для обучения и моющих средств, а также форс-мажоры (например, ремонты).

ВСЕГО: 58 тыс. грн

4. Маркетинг, реклама

Важно создать активное присутствие нашего детсада в интернете. Поэтому закажем профессионалам разработку сайта-визитки. Такой заказ небольшой платформы, а также покупка годового домена и хостинга потянет на 20 тыс. грн. Когда онлайн-визитка будет готова, разместим там фотографии помещения, стоимость услуг и контактные данные, отзывы клиентов, отчеты с мероприятий и т. д.

Не обойтись и без создания страничек мини-сада в соцсетях. Там можно ставить новости о нашем проекте, рассказы из жизни воспитанников, объявлять о вакансиях или дополнительных наборах, если появятся свободные места в садике.

ВСЕГО: 20 тыс. грн на старте

5. Окупаемость проекта

В частном детсадике воспитание одного ребенка обойдется где-то в 7 тыс. грн в месяц. Это не считая доставки питания (150 грн в день) и допмероприятий по желанию родителей. Если ежемесячно к нам придет 10 деток, сможем заработать 70 тыс. грн. Отсюда минусуем текущие расходы (58 тыс. грн), остается 12 тыс. грн. С учетом стартовых (300 тыс.) и маркетинговых (20 тыс.) затрат (всего 320 тыс. грн), наш проект начнет приносить прибыль через 2,2 года.

Этот проект можно считать жизнеспособным, так как в новых ЖК небольшой выбор детсадов, где родители могут оставить деток в коллективе, гарантирующем безопасность и развитие. В то же время стоимость услуг является конкурентной, поэтому спрос на наш проект будет вполне высокий.

Изучаем предложения в районе

Наш бизнес-план небольшого частного детсада в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что такие образовательные проекты могут быть востребованы в первую очередь в столице и крупных городах. Но прежде чем инвестировать в запуск детского сада, надо внимательно изучить конкурентные предложения — не только в населенном пункте, но и микрорайоне, где будет работать учреждение.

"Здесь важно учесть все: график работы, стоимость услуг, возраст воспитанников, дневное меню, особенности обучения. Такой анализ позволит скреативить собственное уникальное предложение. Оно может быть востребовано родителями, которые озабочены всесторонним развитием своего чада", — поясняет Забловский.

В частности, эксперт считает, что надо внимательно выбирать местоположение будущего детсада.

"В данном случае оптимальным выбором могут стать новые жилые комплексы или микрорайоны с низким уровнем конкуренции — то есть, например, где представлены сады с некачественными услугами или высокими ценами", — уточняет Забловский.

Также, запуская частный сад, стоит расчетливо спланировать дальнейшее развитие проекта.

"К примеру, можно сначала открыть садик неполного дня. А потом, на основании анализа уровня востребованности образовательных услуг, перейти на полный день. Или, как вариант, сконцентрироваться на конкретном возрастном коридоре воспитанников. Условно, в территориальной близости от детсада больше клиентов приходят с детьми в возрасте 1,5—2 лет. Тогда почему бы не сконцентрироваться на воспитании и развитии малышей этого возраста? Можно набрать небольшую группу, скажем, в 10—15 воспитанников, и заниматься только детками ясельного возраста. Но в целом нужно учитывать: оптимальное количество воспитанников в детсаду зависит не только от возраста детворы, но и от площади помещения, а также от наличия придомой территории", — приводит варианты бизнес-моделей Забловский.

При этом обеспечить популярность садика можно насыщенной развивающей программой. Туда важно включить спортивные занятия, изучение иностранных языков, экскурсии и развивающие уроки.

Предупреждаем власти о старте

Учитывая определенный упадок в последнее время гос- и комдетсадов и высокое количество потенциальных клиентов, частные детсады — хороший бизнес для запуска, уверен партнер АО "А.Д.ХОК" Ярослав Добровольский. Но регистрировать этот бизнес по закону нужно основательно.

"Для регистрации частного дошкольного учреждения надо определиться с организационно-правовой формой и зарегистрироваться как субъект хозяйствования. Для этого нужно с пакетом документов прийти к госрегистратору или нотариусу. Открывать бизнес можно как юрлицам, так и физлицам-предпринимателям", — говорит юрист.

Важно помнить, что детсады могут работать только при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. Такую выдает орган управления образованием облгосадминистрации или КГГА. Чтобы получить лицензию, нужно предоставить заявление, уставные документы, утвержденные учебные планы, договор аренды помещения и т. д.

Следующий этап — подбор подходящего помещения. Когда оно выбрано, необходимо обратиться в Госпродпотребслужбу — чтобы они провели госсанэпидэкспертизу на предмет соответствия помещения саннормам.

Придется зайти и в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям: они выдадут документ о том, что помещение нашего частного детсада соответствует нормам пожарной безопасности.

"Эта деятельность связана с детьми. А потому контролирующие органы будут очень тщательно проверять подходящее помещение на его соответствие нормам", — предупреждает Добровольский.

Важно помнить, что открытие детсада обязательно согласовывается с органами местного самоуправления. Поэтому перед запуском надо сообщить письменно об этом в отдел образования соответствующего органа местного самоуправления, где будет осуществляться образовательная деятельность.

И наконец, этот бизнес требует привлечения квалифицированных педагогов, а также разработки и согласования с местным отделом образования положения о дошкольном учебном заведении и учебных программ, по которым будет проходить обучение. Также нужно приобрести необходимое оборудование, инструменты и учебные пособия.

Выбор: сады или семейные клубы

Эксперты считают, что молодые родители готовы отдавать детей в частные садики, но часто проблемой становится несоответствие ценовой политики и качества услуг. Все потому, что большинство дошкольных заведений не имеют соответствующих лицензий.

"Участники "теневого" рынка могут предоставлять услуги детских садов, но при этом скрываться под смежными вывесками: детский центр, центр гармонии ребенка и родителей, образовательный проект, семейный комплекс, домашний детский сад, детский мини-сад, чудо-сад и т. д.", — перечисляет Шишенок.

Определить реальный функционал детсадов в этом случае просто: многие предприниматели "спокойно выставляют на сайтах стоимость ежемесячной оплаты за пребывание детей полный/неполный день и график работы". Но бизнес зря боится работать в легальном формате, считают эксперты: власти сейчас мотивируют предпринимателей открывать частные детсады упрощением правил.

"К примеру, еще в 2016-м был опубликован санрегламент, согласно которому можно открывать дошкольные учреждения без прачечной, отдельных помещений для сна детей и пищеблока. Поскольку разрешено обеспечивать поставки еды со стороны (при соблюдении условий качества и безопасности продуктов)", — приводит пример Шишенок.

В свою очередь, руководитель Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос считает, что сегмент частных детсадов имеет большой потенциал к росту и развитию рынка. А соответственно, конкуренция тут будет ужесточаться.

"Это значит, что предприниматели должны думать не только о хорошем ремонте и удобном месторасположении объекта, но и об эффективной программе всестороннего развития детей. То есть воспитатели должны заниматься с детьми развитием речи, спортом, иностранными языками, рисованием, лепкой, музыкой, танцами. Не исключено, что придется предоставить клиентам услуги трансфера, если ребенок живет далеко от сада", — говорит Кривонос.

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