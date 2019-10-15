Как открыть кафе, специализирующееся на круассанах: бизнес-план

На продаже кофе с круассанами можно заработать 360 тысяч грн в месяц

/ Фото: Pixabay

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Одним из самых перспективных направлений бизнеса для запуска эксперты называют сектор общественного питания. И это логично: каким бы загруженным ни был график работы, каждый из нас хочет и хороший кофе выпить, и горячим бутербродом перекусить. Поэтому начинающие предприниматели могут смело рассматривать запуск небольшой кофейни не только в столице, но и в крупных городах.

"Но важно, чтобы в новом заведении была некая изюминка. Потому что сейчас имеется широкое предложение заведений, где люди могут попробовать качественный кофе и вкусные обеды. Но этого клиентам может оказаться маловато: многие посетители хотят получить и определенный комфорт — это может быть приятная музыка, вежливый персонал, возможность создать блюдо из интересующих ингредиентов, и т. д. И если креатив владельца нового кафе окажется интересным для клиентов, успех заведению точно обеспечен", — уверен глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

"Сегодня" решили выяснить, какие перспективы и риски имеются у запуска небольшого кафе-круассанной в Киеве.

Бизнес-план небольшого кафе-круассанной

1. Описание проекта

Открываем в Киеве небольшую кафе-круассанную "Маленький Париж". Предложим клиентам оригинальные круассаны с джемами, мясом, овощами (около 10—20 видов). Еще в заведении можно будет выпить чашечку кофе или чая. Для этого оборудуем 10—12 посадочных мест. Ожидаем, что нашими клиентами окажутся "белые воротнички" в обеденный перерыв, а также молодежь и старшее поколение, ведь меню у нас универсальное, а чек — доступный. По расчетам, если ежедневно 150 клиентов приобретут продукции на средний чек в 80 грн, затраты окупятся за 3 месяца.

2. Стартовый капитал

Арендуем помещение с капремонтом (электрика, санузлы). Оптимально — бывшее кафе, где уже установлены мойка и вытяжка. Там сделаем легкий ремонт: покрасим стены, обновим кухню. На ремонт и мебель (витрины, столики, стулья) заложим 150 тыс. Еще на 200 тыс. купим б/у спецоборудование и посуду: холодильники, печи, кухкомбайн, кофемашину, сковородки, тарелки. Пара ноутбуков, мобилок, сейф, МФУ, кассовый аппарат, канцтовары, сигнализация, видеокамера обойдутся в 120 тыс. Важно учесть 100 тыс. грн для стартового объема ингредиентов, чтобы обеспечить кафе круассанами и кофе-чаем.

Всего: 570 тыс. грн

3. Текущие расходы

Аренда помещения (60 кв. м) на Дружбы народов обойдется в 21 тыс. грн. На ЖКУ, мобсвязь, интернет, сигнализацию заложим 8 тыс. грн (зимой). В команде будут через день работать 2 продавца-кассира (600 грн/смена) и 2 пекаря-технолога (1000 грн/смена). Уборщица и бухгалтер получат по 8 тыс. грн. Предприниматель будет администратором (10 тыс. грн). На покупку канцтоваров и моющих заложим еще 6 тыс. грн.



Всего: 109 тыс. грн в месяц

4. Маркетинг, реклама

Нужен сайт-визитка. Там разместим фото кафе-круассанной, меню с ценами и контакты. На создание сайта, годовой домен и хостинг уйдет 10 тыс. грн. Расскажем о кафе в соцсетях: создадим странички, запостим акции, фотоотчеты, новости. На рекламу (штендер, вывеска, визитки, флаеры) заложим 20 тыс. грн: их будем раздавать рядом с кафе.

Всего: 30 тыс. грн на старте и 1000 грн в месяц

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, наценка на круассанах составляяет 30—200% в зависимости от начинки. Ведь изделие отличается по весу: круассан с джемом — 70 г, с ветчиной — 120 г. На старте будем выпекать до 60—80 кг в день. То есть 10—20 видов круассанов — это около 500—800 готовых изделий. В перспективе, исходя из потока клиентов, можно увеличивать производство.

Средний чек составит 80 грн. То есть, если ежедневно к нам зайдут 150 человек, в месяц получим 360 тыс. грн. Минусуем 20 тыс. (минимум для поддержания продзапасов), остается 340 тыс. грн. Отнимем текущие (109 тыс.) и рекламные (1000) расходы (всего 110 тыс.), остается 230 тыс. грн. С учетом стартовых (570 тыс.) и маркетинговых (30 тыс.) затрат (всего 600 тыс.) проект окупится за 3 месяца.

Пишем меню под клиентуру

Наш бизнес-план запуска кафе-круассанной в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает: эта бизнес-модель вполне жизнеспособна, но нужно четко просчитать сценарии развития событий, чтобы денег хватило для решения различных форс-мажоров.

"Важно внимательно изучить месторасположение будущего кафе-круассанной. Это должно быть бойкое и проходное место — например, рядом с метро, в центре, новых жилмассивах, торгово-развлекательных или бизнес-центрах", — рекомендует Забловский.

Помимо этого, эксперт советует проработать будущую клиентуру заведения.

"Если клиентами в основном будут семьи с детьми — то, соответственно, можно украсить кафе в ярких тонах, а в меню предложить множество сладких начинок. Ну а если на обед в кафе-круассанную планируют приходить "белые воротнички", лучше сосредоточиться на мягких вкусах чаев и сытных перекусах из круассанов. Такой индивидуальный подход поможет обеспечить заведению высокий поток клиентов", — уверен Забловский.

По его словам, перед запуском кафе следует обратить внимание на расположение конкурентов.

"Одно дело, если рядом находятся общепиты формата быстрого питания, вроде мороженого, вареной кукурузы или соков. Тогда голодные киевляне всегда предпочтут кафе-круассанную этим лавочкам. Но совсем иная ситуация, если рядом расположены ресторанчики с азиатской, итальянской или украинской кухней. Их чек, конечно, может быть повыше или близок к нашей бизнес-модели. В этом случае следует разрабатывать программы лояльности и обеспечивать заведение постоянным потоком клиентов", — уверен Забловский.

Что же может обеспечить высокий спрос в кафе? Например, классические "счастливые часы", когда можно заказать два блюда по цене одного. Или получить приличную скидку на обед в день рождения. Как вариант, можно разработать карточку с накопительной системой скидок.

"Любые методы лояльности, когда клиент видит, что владелец заведения заботится о его вкусах и интересах, привлекут человека в это кафе снова и снова", — говорит Забловский.

Работаем легально и честно

Украинцы всегда были неравнодушны к французскому стилю, в том числе — моде и кухне. Потому количество кафе-круассанных в наших городах стабильно растет. Но если предприниматели стремятся не упустить тренд и хотят также запустить свое заведение, важно к этому вопросу подойти серьезно, в том числе с правовой точки зрения, предупреждают юристы.

Важно помнить: любая предпринимательская деятельность осуществляется субъектами хозяйствования — юридическими либо физическими лицами — предпринимателями.

"Но открытие отдельного юрлица не всегда оправдывает затраты времени и средств, потому для начального этапа ведения собственного бизнеса регистрация в качестве физлица-предпринимателя послужит наиболее оптимальным вариантом", — поясняет юрист адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Евгений Зимненко.

По его словам, процедура регистрации в органах налогов и сборов длится не более 24 часов, а возможность совершить таковое действие на сайте Министерства юстиции в режиме онлайн — одна из самых привлекательных опций, доступных каждому из предпринимателей.

"Это тем более важно, что люди не любят простаивать в очередях и сталкиваться с бюрократией, когда идет речь об оформлении документов. Но на практике все не так страшно: при надлежащем подходе получить нужную документацию быстрее, чем могло бы казаться", — уточняет Зимненко.

Среди важных документов, которые придется оформить перед запуском кафе-круассанной, можно выделить следующие: договор аренды помещения, договор о согласовании размещения внешней рекламы, договор о регистрации кассового аппарата, медицинские книги работников, санитарные правила и санитарный журнал, а также документы производителя или поставщика на продовольственные товары и/или оборудование.

"Особое внимание следует обратить на документацию, касающуюся продукции. В частности, речь идет о товарно-транспортных накладных, копиях гигиенических выводов с печатью субъекта предпринимательской деятельности, от которого получен товар или сырье; документы, подтверждающие их качество. Эта документация должна сохраняться с целью избежать недоразумений при проведении проверок госструктурами", — говорит Зимненко.

Выбираем варианты производства

Бизнес-аналитик Андрей Кривонос считает, что запуск кафе-круассанной является актуальным, поскольку бутерброды, ватрушки, коржики и прочие хлебобулочные изделия всегда занимают основные позиции в меню украинцев.

"Усредненный формат между кафе и кондитерской классически обречен на успех: наши граждане любят в свободную минутку зайти в кафе и заказать чай с булочкой. Есть масса производителей, которые предлагают почти готовую продукцию, которую можно доготавливать в заведении и предлагать клиентам. Другой путь — поиск квалифицированных поваров и технологов, которые смогут приготовить для заказчиков свежие и вкусные круассаны. Какой бы из вариантов владелец нового кафе не выбрал как бизнес-модель, если продукция будет действительно качественной, клиенты обязательно будут возвращаться", — уверен Кривонос.

Открытие круассанной интересно и своим универсальным форматом, ведь если в будущем клиенты устанут от французской выпечки, имеющиеся производственные мощности позволяют спокойно перейти на варианты изготовления других хлебобулочных изделий — пиццы, тортов, фитнес-хлеба и т. д.

"Можно экспериментировать и с начинками в самих круассанах. У каждого клиента свой вкус, поэтому можно предложить сформировать свой круассан из имеющегося наличия ингредиентов. Хотя это и рисковый подход, потому что кому-то может показаться его выбор невкусным. Но кто-то может и полюбить возможность выбора, поскольку именно в этот момент человек предпочтет съесть круассан с начинкой из творога со шпинатом, а завтра — со сливовым джемом. Такой индивидуальный подход явно оценят клиенты, что в итоге может увеличить посещаемость", — говорит Кривонос.

В этом бизнесе ключевые риски связаны с человеческим фактором, поэтому важно быть уверенным в партнерах. То есть желательно иметь собственное помещение, а не арендованное; хорошенько перепроверить репутацию поставщиков; брать персонал по рекомендациям и т. д.

Напомним, ранее Гетманцев анонсировал борьбу с бизнесом, маскирующимся под ФЛП. Нардеп также сообщил, что сейчас рассматриваются разные варианты выхода из сложившейся ситуации: использовать только административные процедуры или внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров.

В Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-"упрощенцев" – работников сферы информационных технологий, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели. К слову, новости "Сегодня" также разбирались, как зарабатывают айтишники в Украине:

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