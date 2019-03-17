Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e9/588/5c88e95889098.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e9/588/5c88e95889098.jpg 2019-03-17T07:19:00+02:00 Бизнес Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Средняя зарплата в Украине позволяет заработать на бигмак (54 грн) за 50 минут. Именно такой индекс часто используют в других странах, тем более что стоит этот глобальный сэндвич по всему миру по-разному. А вот разброс по профессиям в Украине большой — в 6,5 раза между самыми высокими заработками и самыми низкими.

Как видно из инфографики, сейчас меньше всего приходится работать "на бигмак" авиаторам, всего 12 минут. Но, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, этот показатель не является репрезентативным, так как летчиков у нас несколько тысяч из почти 8 млн человек, официально работающих по найму. Поэтому ориентироваться стоит на более массовые профессии. В этом случае представители наиболее высокооплачиваемых профессий — это банкиры и айтишники — тратят на зарабатывание "бутерброда" примерно столько же времени, сколько в странах Евросоюза тратят те, кто получает минимальную зарплату. Украинский рабочий в среднем должен работать для этого три четверти часа, то есть его зарплата по западноевропейским меркам в 1,5 раза ниже минимально допустимой. А вот представители самых низкооплачиваемых профессий, прежде всего это бюджетники — медики, работники культуры, работают "на бигмак" в разы больше, чем получающие минзарплату на Западе.

Мнение экспертов

По словам Пендзина, средняя почасовая зарплата, рассчитанная Госстатистики, правильно отражает заработки в бюджетной сфере, в промышленности и частично в банковском секторе.

"В IT-секторе реальные доходы намного выше, так как многие программисты оформлены как предприниматели, — разъяснил Пендзин. — Также в 2—3 раза занижены заработки в агросекторе и сервисе. Поэтому реальная картина более радужная для гражданина и менее радужная для государства".

Как разъяснила нам HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина, почасово трудятся люди с гибким графиком работы: операторы контакт-центров, грузчики, сотрудники общепита. В общем количестве работников это порядка 10%, остальные имеют твердые оклады, плюс премии, бонусы.

"Работодатели мало заинтересованы на переход к почасовке, так как могут установить минимальные оклады, а остальное доплачивать в конверте", — анализирует эксперт.

А вот глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко уверен, что Украина должна как можно быстрее перейти от помесячной к почасовой оплате труда, как в ЕС:

"В развитых странах все знают, сколько стоит час оплаты труда той или иной профессии. Если перейдем и мы — и работник, и работодатель станут лучше считать свои деньги, это существенно повлияет на уровень оплаты труда".

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В Дании — 16 минут, в Мексике — 5 часов

А вот те, кто зарабатывает в Украине по минимуму, выглядят лучше "минимальщиков" из стран третьего мира. Напомним: с 1 января 2019 г. у нас нельзя платить наемным работникам меньше 25,13 грн в час ($0,95 по нынешнему курсу) при почасовой оплате (+2,72 грн по сравнению с декаб­рем 2018 г.), чтобы в среднем за месяц у них получилась минзарплата 4173 грн. При таком заработке украинцу для оплаты бигмака надо работать 2 часа 9 мин. А например, мексиканцу (минзарплата $0,57 в час) надо работать 4 часа 40 мин., индусу с минзарплатой $0,6 в час — 2 часа 53 мин. В большинстве стран Западной Европы, а также в Японии и Канаде, чтобы заработать "на бутерброд", имея почасовую минзарплату, надо трудиться в среднем полчаса. Кроме Дании, где для этого нужно всего 16 мин., и Англии — 18 мин. В США, родине бигмаков, чтобы на него заработать, надо быть занятым на наемной работе 41 минуту. Кстати, по данным Госстатистики Украины, на декабрь 2018 года минимальную зарплату у нас получали 5,7%, а до 4000 грн (чуть ниже нынешней минималки) имели почти 18% официально работающих по найму, или 1,32 млн чел.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в Украине есть возможность достичь по итогам 2019 года средней заработной платы в 12 тысяч гривен. По словам чиновника, труд человека в Украине недооценен.

Как сообщалось, в целом по Украине по итогам января-2019 средняя зарплата в январе составила 9223 гривен. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 19,6%. Впрочем, в декабре-2018 средняя зарплата составляла 10 573 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 13,6%. Большую роль в этом играет сезонный фактор, т.к. традиционно в декабре многие украинцы получают доплаты.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

Подробнее о том, чего ждать от оплаты труда в 2019-м, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше".

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.