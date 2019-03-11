Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f86/c28/5c7f86c28c7ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f86/c28/5c7f86c28c7ed.png 2019-03-11T07:19:00+02:00 Бизнес Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Реальная зарплата среднестатистического украинца достигла по итогам 2018 года уровня докризисного 2014-го, об этом говорит анализ данных Госслужбы статистики. В то же время экономисты утверждают, что средние показатели по зарплате все менее отвечают реальной картине из-за все большего расслоения доходов населения. А специалисты по рынку труда прогнозируют, что разница в зарплатах и дальше будет расти в зависимости от востребованности профессий.

Сколько платят

Среднестатистический украинец, официально работающий по найму, по итогам 2018 года заработал в среднем 8865 грн/мес., подсчитали в Госстате. При этом в декабре 2018 г. средняя зарплата составила 10 573 грн, а в январе 2019-го она оказалась меньше на 1350 грн, снизившись до 9223 грн. Эксперты говорят, что это традиционное снижение за счет того, что в декабре работникам выплачивают премии и бонусы, а в январе — нет, а также в январе из-за праздников меньше рабочих дней. За 2018 год средняя номинальная зарплата выросла на 19%, почти вдвое меньше, чем в 2017 году (было 36%). В 2016 г. рост зарплат был на 24%, в 2015-м — на 25%, а в 2014-м — на 7%. А вот реальная зарплата, то есть с учетом инфляции, повышалась намного медленнее. Как подсчитал экономический эксперт Алексей Дорошенко, в 2014 году реальная зарплата (год к году) упала на 20%, в 2015-м — на 27%.

"Только с 2016-го начался постепенный рост реальных заработков, они стали больше на 12%, — анализирует Дорошенко. — В 2017 году был рост на 25%, в 2018-м — на 14%. То есть в прошлом году люди, которые получают среднюю по стране зарплату, вроде должны были почувствовать возвращение ее покупательной способности на уровень 2014 года. В то же время средние показатели все меньше отвечают реальной картине из-за того, что все больше увеличивается расслоение доходов населения".

По мнению эксперта, для большей реалистичности Госстатистики должна оценивать зарплаты по медианным величинам, не учитывая заработки узкого круга топ-менеджеров, многомиллионные оклады которых существенно влияют на итоговые средние показатели.

Перспективы весны

Аналитики рынка труда прогнозируют уже в ближайшие месяцы как дальнейший рост заработков, так и все большее их расслоение по темпам увеличения. HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина назвала шесть сфер-лидеров, где зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем по стране. Это производство, в том числе строительство, розничная торговля, продажи товаров и услуг, IT-сфера, студенты и административный персонал.

"В 2018 году средняя предлагаемая зарплата составила 11 767 грн, средняя ожидаемая зарплата — 13 161 грн, это больше, соответственно, на 2700 и 2800 грн, чем в 2017 году, — говорит Пашкина. — Но даже на одном и том же предприятии, например, инженеру-технологу с большим опытом работы предлагают 15 тыс. грн, без такого опыта — вдвое меньше. В то же время имеют преимущество специалисты даже без опыта работы, но в совершенстве знающие английский язык — они могут найти в Украине место в филиале известных иностранных компаний, причем со стартовой официальной зарплатой более 15 тыс. грн".

Примерно на уровень инфляции (7—10%) повысятся зарплаты бюджетников. А вот экономистам и юристам, работающим вне бюджетной сферы, по-прежнему не стоит рассчитывать на повышение и так небольших зарплат из-за того, что претендентов больше, чем вакансий. Например, юристам в регионах предлагают ставку 6—7 тыс. грн. Дорошенко отметил, что в Украине, по статистике, за последние 14 лет средняя реальная зарплата стабильно росла от 20% и выше, и только три года ее рост был менее 10%.

"Стоит рассчитывать на то, что номинальная средняя зарплата в 2019 г. снова вырастет более чем на 20% (+1800 грн/мес.), — прогнозирует Дорошенко. — А реальная зарплата повысится всего на 12—14% из-за рисков, заложенных в курс гривни (в среднем по году 29,4 грн/$)".

Сколько платят нашим на Западе

Рост зарплат в Украине подталкивает и дефицит рабочей силы за рубежом, причем не только в соседней Польше, но и в других странах Восточной и Западной Европы. Так, по данным rabota.ua, в IV квартале 2018 г. средняя предлагаемая зарплата в зарубежье выросла на 13,5% по сравнению с III кварталом, или до 41 775 грн. Строительному монтажнику-плотнику в Чехии готовы платить в пересчете на гривни 25 тыс. грн/мес., сварщику — 60 тыс. грн, электрику в Венгрии 31 тыс. грн, водителю-дальнобойщику в Литве — 66 тыс. грн. Но эксперты предупреждают, что нередко обещание высоких зарплат нивелируется завышенными требованиями к выработке, и на деле работникам платят намного меньше. И советуют устраиваться на работу только официально через легально работающие в Украине фирмы и ни в коем случае не платить им "за трудоустройство". Так как все услуги по подбору персонала рекрутинговыми структурами оплачивает работодатель.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как перезимовал рынок труда в Украине и где можно будет найти работу весной. На лидерских позициях по приросту вакансий сферамы "Продажи", "ІТ, телеком" и вакансии для молодых специалистов. А еще ищут репетиторов и артистов к выборам президента Украины.

Также стало известно, где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты: ТОП областей. В январе 2019 года самые высокие зарплаты в Украине зафиксированы в Киеве, а также в двух промышленных областях Украины. Причем только в Киеве и Донецкой области средняя зарплата превысила 10 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.