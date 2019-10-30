Какие дороги, вокзалы и порты сдадут в концессию: озвучены списки

Морской порт в Черноморске. Фото администрации порта

В 2020 году Министерство инфраструктуры Украины предложит концессионные проекты по управлению морскими портами, автомобильными дорогами, вокзалами и аэпропортами. Об этом стало известно в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, его ведомство готово предложить концессионные проекты морских портов Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска. Кроме того, Криклий напомнил о тендере о передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" – конкурс продлится до конца декабря-2019.

Что касается дорог, то речь идет о проектах концессионных трасс M-06 Львов – Стрый, M-09 Львов – Тернополь, lM-05 Киев – Белая Церковь и M-10 Львов – Краковец.

Также министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь".

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Готовятся и концессионные проекты железнодорожных вокзалов – в Харькове, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Чопе.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Как сообщалось Зеленский ранее поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года. Предполагается, что концессия порта "Ольвия" будет предоставляться на 35 лет, а концессия Херсонского порта – на 30 лет. О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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