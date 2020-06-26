Коронакризис в Украине: новые правила карантина размораживают экономику

Экономисты объяснили, каким отраслям сейчас больше всего нужна поддержка государства

Карантинные ограничения в Украине не остановили распространение коронавируса, но введение адаптивной модели карантина позволило разморозить отечественную экономику. К такому выводу пришли аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

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"Первые результаты перехода к адаптивному карантину подтвердили обоснованность этой модели. Уже в мае со смягчением карантина началось восстановление – и к июню люди почти восстановили докарантинный уровень перемещений", – говорится в результатах исследования ЦЭС.

Так, в мае торговля почти восстановилась на прошлогоднем уровне – индекс физического объема оборота розничной торговли по сравнению с апрелем составил 115%, против мая 2019 – 96,9%. Объемы оплаты товаров банковскими картами практически вернулись к уровням февраля, а в продуктовой сети – превысили уровень февраля на 23%.

"Даже обороты в сегменте электроники и бытовой техники, которые в апреле упали до 43% докризисного уровня, уже возобновились в полном объеме. Также полностью восстановились расчеты в сети АЗС. В общем после введения адаптивного карантина промышленный выпуск вырос с 83% уровня 2019 в апреле до 88% уровня прошлого года в мае", – отмечают эксперты.

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Впрочем, аналитики подчеркивают, что несмотря на смягчение удара по экономике, все еще остаются риски углубления кризиса.

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"Из-за постоянной угрозы возвращения ограничений полномасштабного восстановления пострадавших секторов не произойдет. Поэтому правительству следует ввести адресную поддержку тем, кто пострадал больше, сохраняя эффективные меры адаптивного карантина в дальнейшем", – советуют экономисты.

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По мнению экспертов, поддержка от государства сейчас больше всего нужна таким категориям:

одинокие отцы и матери, которые из-за карантина в школах и садиках потеряли возможность зарабатывать;

заробитчане;

люди с низким доходом, которые имели кредиты в банках или небанковских учреждениях, и потеряли работу;

малые предприниматели, бизнес которых закрылись из-за падения спроса или административных мер;

рестораны, отели и культурные учреждения;

пассажирские перевозчики.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса. Глава правительства напомнил, что эпидемия показывает рост заболеваемости, и чтобы не получить такую волну коронавируса, как в Испании или Италии, необходимо принимать меры. Например, активнее штрафовать граждан и бизнес за несоблюдение карантина.

К слову, в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина.

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