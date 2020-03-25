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Люди по всему миру стали дольше работать из-за карантина

25 марта, 08:12

Ксения Капустинская

Аналитики уверены, что после победы над коронавирусом бизнес пересмотрит отношение к удаленной работе

После перехода на работу из дома из-за пандемии коронавируса в мире офисные сотрудники начинают в среднем работать на два часа дольше, чем на той же работе в офисе. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование компании NordVPN.

Так, в США сотрудники на удаленке прибавили к своему рабочему дню в среднем по три часа. Таким образом, их общее время работы увеличилось почти на 40%. В европейских странах – Великобритании, Франции и Испании -рабочий день продолжился в среднем на два часа. Такая же ситуация наблюдается в Канаде.

Как отмечают аналитики, удлинение рабочего дня в основном связано в тем, что многие начинают работу из дома раньше, чем из офиса.

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"Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома", – отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.

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Напомним, ранее стало известно, что работникам Facebook доплатят по тысяче долларов за вынужденную работу из дома из-за коронавируса.

Тем временем, во Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ) признали, что для победы над коронавирусом одного карантина явно недостаточно:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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