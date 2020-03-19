Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Работникам Facebook доплатят по тысяче долларов из-за коронавируса

19 марта, 12:44

Станислав Кожемякин

Все сотрудники компании получат компенсации за вынужденную работу из дому

В корпорации Facebook, которая ранее временно закрыла три лондонских офиса из-за коронавируса, все сотрудники, вынужденные работать удаленно из-за эпидемии, получат надбавку в размере тысячи долларов.

Об этом, как сообщает CNBC, основатель и владелец компании Марк Цукерберг официально заявил в корпоративном письме 17 марта.

Реклама

Ранее компания рекомендовала работать удаленно всем своим сотрудникам. На этом фоне доплату могут получить как минимум 45 тысяч человек, которые официально трудоустроены в Facebook.

В тренде
G20 созывают на экстренный онлайн-саммит из-за коронавируса

Кроме того, на этой неделе, несмотря на то, что из-за эпидемии акции Facebook подешевели на 9,30%, компания инициировала программу помощи малому бизнесу, пострадавшему от COVID-19, и планирует выделить до 30 тыс. предприятий 100 млн долларов в виде "денежных грантов и рекламных кредитов, чтобы помочь в это непростое время".

Напомним, ранее Министерство здравоохранения и Facebook запустили сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине. Украинцы будут получать от компании уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия карантин Facebook коронавирус пандемия удаленная работа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...