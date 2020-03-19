Работникам Facebook доплатят по тысяче долларов из-за коронавируса

Все сотрудники компании получат компенсации за вынужденную работу из дому

В корпорации Facebook, которая ранее временно закрыла три лондонских офиса из-за коронавируса, все сотрудники, вынужденные работать удаленно из-за эпидемии, получат надбавку в размере тысячи долларов.

Об этом, как сообщает CNBC, основатель и владелец компании Марк Цукерберг официально заявил в корпоративном письме 17 марта.

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Ранее компания рекомендовала работать удаленно всем своим сотрудникам. На этом фоне доплату могут получить как минимум 45 тысяч человек, которые официально трудоустроены в Facebook.

Кроме того, на этой неделе, несмотря на то, что из-за эпидемии акции Facebook подешевели на 9,30%, компания инициировала программу помощи малому бизнесу, пострадавшему от COVID-19, и планирует выделить до 30 тыс. предприятий 100 млн долларов в виде "денежных грантов и рекламных кредитов, чтобы помочь в это непростое время".

Напомним, ранее Министерство здравоохранения и Facebook запустили сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине. Украинцы будут получать от компании уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

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