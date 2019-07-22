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Менеджерам ArcelorMittal грозит наказание: в СБУ озвучили обвинение

22 июля, 17:29

Инвестиции Лакшми Миттала использовались небрежно, считает Баканов

Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет менеджмент предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог", которое недавно посетил Владимир Зеленский, в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности. Баканов добавил, что СБУ не арестовывала оборудование, однако изъяла документы. Как добавил  начальник следственного отделения управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена, сотрудники предприятия препятствовали досмотру оборудования и пытались затянуть предоставление необходимой документации. При этом сотрудники СБУ зафиксировали нарушение правил эксплуатации оборудования, добавил он.

"В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение… превысило допустимые нормы", – отметил Ена. По его словам, зафиксированное превышение радиационного фона на уровне 4,4 мк3в/ч.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР). Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долларов.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины – "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Напомним, Лакшми Миттал входит в состав Национального инвестиционного совета, который в июне обновил президент Владимир Зеленский

Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с бизнесом Зеленский оптимистично очертил инвестиционные перспективы страны. Президент заявил, что Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга.


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Тег инвестиции, СБУ, Зеленский, Кривой Рог, Баканов, ArcelorMittal Кривой Рог, Лакшми Миттал

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Источник:

Интерфакс-Украина

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