На "Форуме единства" в Мариуполе говорили о примирении украинцев

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Примирить украинцев по обе стороны от линии разграничения.

За такое непростое дело взялись в Мариуполе. Там состоялся "Форум Единства", который собрал десятки экспертов, чиновников и общественных деятелей.

Уже скоро в Украине появится русскоязычный телеканал. Среди предложений, прозвучавших на форуме – разрешить студентам из неподконтрольных территорий вступать в любой украинский ВУЗ без независимого оценивания.

На форум приехали сотни гостей.

В этот же день президент открыл в Мариуполе крупнейший в Донецкой области центр предоставления админуслуг.

"Здесь все услуги социального характера – оформления помощи при рождении ребенка, оформление всех льготных категорий", – рассказали сотрудники центра Владимиру Зеленскому.

В зале, где будут соединять сердца молодоженов, сегодня размышляют как объединить сердца украинцев.

"Форум Единства" – это старт открытого диалога власти и общества. Сделать так, чтобы украинцы услышали и поняли друг друга – сейчас главная задача, говорят участники мероприятия.

Бороться за мир и возвращение своих территорий, а главное – своих родных и друзей, Украина будет дипломатическим путем, но только на украинских условиях, подчеркивает президент.

"Ошибочно думать, что мы быстро и с легкостью вернем Крым военным путем. Следует осознавать, что уже завтра все люди на Донбассе не заговорят сразу на украинском языке. Мы не должны тешить себя всеми этими иллюзиями, надеяться, что все произойдет по мановению волшебной палочки. Мы должны быть реалистами и не бояться правды. Реальные шаги и реальный результат, а не сообщения об успехах только в фейсбуке. Мы можем принять с вами хоть десять стратегий национального единства, но без реальных действий мы ни одной из них не достигнем", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Дороги – соединяют города и их жителей. Рекордное строительство трассы Запорожье-Мариуполь, 155 км за 68 дней – первые шаги, говорит министр инфраструктуры. За 4,5 года планируют построить и обновить еще 24 тыс. километров.

"С 2020 года в полтора раза растет финансирование на восстановление местных дорог Луганской и донецкой областей. Донецкая область получит из дорожного фонда 1 млрд. 43 млн. грн., Луганская – 660 млн грн.", – сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Говорили и об образовании. Более 4,5 тыс. детей из неподконтрольных территорий учатся в украинских школах дистанционно. Более 2 тыс. выпускников – в украинских вузах. Вступают туда по упрощенной процедуре, впрочем, свободно выбирать учебное заведение не могут.

"Пять лет мы предоставляем поступающим из неподконтрольных территорий, и из Донбасса, и из Крыма, доступ только к ограниченному перечню высших учебных заведений. Мы должны переосмыслить доступ этих абитуриентов, наших студентов, на территориях, которые являются нашими, к нашим же вузам, и начинать его менять", – говорит министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Активно работают и над тем, чтобы облегчить получение выплат украинским пенсионерам с неподконтрольных территорий.

"Оккупационные власти не позволяет осуществлять какую-либо нашу там законную деятельность. Мы сейчас делаем все, чтобы пересечение людей на подконтрольную Украине территорию было более быстрым, коротким, удобным", – говорит министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Не обошли спикеры и вопрос компенсаций пострадавшим от войны на Донбассе мирным жителям. Речь и об утраченном жилье, и – жизнях.

"За пять лет погибли почти три тысячи человек. Это не компенсируешь деньгами, однако поддержка государства – невероятно важна", – говорит, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

За три месяца в Украине заработает проукраинский, но русскоязычный канал. Так Украина хочет не только достучаться до жителей неподконтрольных территорий, но и показать россиянам другую сторону того, что происходит на Донбассе и в Крыму.

"Россияне врут, что Украина – это страна культа фашизма, антисемитизма. О том, что Россия не является стороной конфликта, и она помогает братским народам. Мы не переломим это за мгновение, за минуту, но на нашей стороне правда", – говорит министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Украина должна быть единой не только в лозунгах и на плакатах, заявили на форуме. Для достижения мира нужны реальные и четко выверенные действия. Первый шаг – сделали сегодня, уверены участники форума.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги Первого инвестиционного форума в Мариуполе, заявил что амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью.

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