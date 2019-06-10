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Наличность "мимо кассы": бизнес в Украине возмутили устаревшие штрафы

10 июня, 14:46

Предприниматели обратились с просьбой к президенту

Фото: Getty Images

Штрафы за нарушение норм обращения наличности в Украине создают угрозы для работы предпринимателей. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). Представители бизнес-сообщества призывают президента отменить устаревший указ о таких штрафах. По их мнению, он уже не выполнят функций, ради которых был издан, ведь документооборот перешел в электронный формат, и все данные автоматически отправляются в Госфискальную службу (ГФС).

"Для недопущения прохождения наличности "мимо кассы" в 1995 году был принят указ президента № 436. С 2001 года основания для санкций расширились, штрафы начали накладываться не только за неоприходование, но и за несвоевременное оприходование наличности. Со временем, штрафные санкции начали применять и за ошибки в документообороте, связанные с человеческим фактором (невнимательность, отсутствие необходимых знаний у кассиров, бухгалтеров), например, описки или исправления. При этом, такие нарушения не могут быть направлены на сокрытие нарушений кассовой дисциплины, ведь документооборот осуществляется в электронном формате – так, копии расчетных документов и фискальных чеков автоматически передаются в ГФС", – объяснили в ЕБА.

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В то же время, напоминают в ассоциации, при торговле без фискального чека или вообще без РРО (кассового аппарата) штраф составляет всего 1 грн.

"В то время как при применении РРО, но за неполное или несвоевременное оприходование наличности – пятикратный штраф от стоимости проданных с нарушениями товаров или услуг. Создается не слишком честная и даже немного абсурдная ситуация. Ведь последнее правонарушение не несет существенной угрозы экономической безопасности Украины. В то же время, существующий размер штрафов при торговле вообще без РРО не соответствует соразмерности совершенного правонарушения. Ведь что выгоднее – работать непрозрачно, вообще не использовать РРО и платить штраф в размере 1 грн и постоянно менять реквизиты? Или все же использовать РРО, при этом вести бизнес честно и открыто, но как только с задержкой в ​​час оприходовать наличные – платить бешеные штрафы. Как следствие, имеем вопиюще явления как, например, теневую экономику", – отметила менеджер Ритейл комитета ЕБА Кристина Линиченко.

Она напомнила, что с вступлением в силу закона о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг – то есть, с 2001 года - указ № 436 должен был прекратить действие, поскольку закон регулирует ту же сферу. Однако, такого не произошло.

Напомним, в Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов. Чтобы получить свидетельство, теперь необходимо отправить заявление на регистрацию, которое можно подать в электронной форме без приложений. Кроме того, в рамках экспериментального проекта бизнесу в Украине разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов.

Также эксперты рассказали новостям "Сегодня", что даст бизнесу замена РРО смарт-девайсами:

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Тег бизнес, штрафы, штраф, наличность, ЕБА, наличные, ГФС, документооборот, указ президента, РРО, кассовые аппараты, кассовые правила

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