Гончарук уверяет, что небольшым ФОПам не нужно переживать о дальнейшей работе

Премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты производятся через несколько ФОПов.

Алексей Гончарук / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук уверил, что физическим лицам предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действий правительства.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы", – сказал Гончарук.

По эго словам, правительство даже с такой категорией бизнеса поступает очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

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Как пример недобропорядочного ведения бизнеса, премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты производятся через несколько ФОПов.

"Сегодня если есть два заведения, и одно работает честно, а другое использует схемы оптимизации, то честное проигрывает", – констатировал Гончарук.

Он добавил, что также часто с помощью таких механизмов действуют и схемы контрабанды.

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Ранее Гончарук заверил, что правительство не намерено повышать налоги.

Напомним, что ранее правительство представило программу действий.

Также на сайте появились стоящие перед каждым министром правительства задания.

Напомним, что ранее сообщалось, что специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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