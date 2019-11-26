Не деньгами едиными: эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнес

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Несмотря на то, что украинские банки значительно нарастили прибыль, кредиты для малого бизнеса остаются недоступными, констатируют в Офисе развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве развития экономики.

Однако решать эту задачу необходимо только синхронно с повышением уровня финансовой грамотности населения, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" директор Офиса развития МСБ Андрей Слабинский.

"Мы определили несколько заданий: преодолеть информационный дисбаланс между столицей или городами-миллионщиками и регионами, малыми городами и даже селами. <...> Здесь не только вопрос денег, но и вопрос, где получить знания, улучшить навыки управления финансами, чтобы повысить шансы на получение банковского кредита. <...> Сочетание развития финансовой грамотности наряду с механизмами, которые должны помочь бизнесу с доступом к финансовым институциям, есть и в ближайшее время останется приоритетом", – говорит Слабинский.

Слабинский также отметил, что до сих пор государство в Украине финансово поддерживало преимущественно аграриев. Он надеется, что действие фонда частичного гарантирования кредитов, который запустят до открытия рынка земли, будет распространятся не только на малых фермеров, но и на весь МСБ.

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