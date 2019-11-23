Украинские банки значительно нарастили прибыль

В Национальном банке опубликовали данные за 10 месяцев этого года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Платежеспособные банки Украины в январе-октябре 2019 года получили 51,99 млрд грн прибыли, что в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, доходы банков за десять месяцев этого года увеличились на 23% – до 201 млрд грн, а расходы – на 0,4%, до 149 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что за первое полугодие 2019 года прибыль государственных банков Украины – Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка – достигла 19,5 млрд грн, что составило 65% прибыли всего банковского сектора.

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1 ноября сообщалось, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводили в стране с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Напомним, что население Украины по итогам октября купило через банковскую систему почти 1,51 млрд долларов, а продало более 1,41 млрд долларов.

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