"Неопределенность стала невыносимой": Fiat объяснил отказ от слияния с Renault
Автогигант посетовал на политику французский властей
Итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler, который неожиданно отказался от слияния с французским Renaut, объяснил причины такого решения слишком высокими запросами французского правительства. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники в Fiat.
По словам сотрудников в компании, сделку не удалось завершить из-за того, что правительство Франции готово было поддержать слияние только при условии сохранения рабочих мест и штаб-квартиры в стране. А также у французского правительства в новой компании должно было быть место в совете директоров.
"Французское правительство вело себя в крайней степени бесцеремонно. Они хотели, чтобы за ними оставалось последнее слово по всем вопросам, что привело к неопределенности, которая в конечном счете стала невыносимой", — сказал источник в Fiat Chrysler.
Ранее руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.
В случае заключения сделки Fiat Chrysler и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.
Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.
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