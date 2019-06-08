"Неопределенность стала невыносимой": Fiat объяснил отказ от слияния с Renault

Автогигант посетовал на политику французский властей

Фото: REUTERS/Eric Gaillard.

Итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler, который неожиданно отказался от слияния с французским Renaut, объяснил причины такого решения слишком высокими запросами французского правительства. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники в Fiat.

По словам сотрудников в компании, сделку не удалось завершить из-за того, что правительство Франции готово было поддержать слияние только при условии сохранения рабочих мест и штаб-квартиры в стране. А также у французского правительства в новой компании должно было быть место в совете директоров.

"Французское правительство вело себя в крайней степени бесцеремонно. Они хотели, чтобы за ними оставалось последнее слово по всем вопросам, что привело к неопределенности, которая в конечном счете стала невыносимой", — сказал источник в Fiat Chrysler.

Ранее руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.

В случае заключения сделки Fiat Chrysler и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.

(c) 2019 Thomson Reuters

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