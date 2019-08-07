Новый Трудовой кодекс: каких изменений требует бизнес

Украинские предприниматели поддерживают идею заменить устаревший Трудовой кодекс, который раскритиковал президент Владимир Зеленский, новым сводом законов. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
"Недавно правительство анонсировало новую волну изменений в трудовом законодательстве, которыми, в частности, предлагается увеличить продолжительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы. ЕБА полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом. В то же время мы считаем уместным быстрее заменить советский КЗоТ на современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве", – отметили в Ассоциации.
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В ЕБА напомнили, что обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте (законопроект № 1658). "Однако, он во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации", – отмечают представители бизнес-сообщества.
В свою очередь, ЕБА представила собственные предложения изменений КЗоТ:
- переход от бумажной к электронной форме общения с работодателем;
- возможность заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров;
- увеличение ежегодного отпуска с 24 до 30 дней;
- возможность проведения аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills;
- либерализация и адаптация к требованиям современности отношений работодатель-профсоюз и просмотр полномочий профсоюзов;
- упрощение процедуры найма и увольнения, в частности, возможность увольнения работников в случае совершения действий, за которые в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
Также ЕБА предлагает ввести единую инспекцию труда вместо ряда органов, как это происходит сейчас, перевести морально устаревший Классификатор профессий в категорию рекомендательных документов и расширить перечень лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.
"Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая начнет работу не позже 10 сентября, понимают важность принятия нового Трудового кодекса – правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача", - заявили в Ассоциации.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что в обновленном КЗоТ планируют предусмотреть четырехчасовую сиесту для тех, кто работает под палящим солнцем или на холоде:
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