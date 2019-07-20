Стало известно, когда соберется новая Рада

В Аппарате парламента объяснили, как будут готовить первое заседание новых депутатов

После досрочных выборов Верховной Рады начнется подготовка первого заседания нового состава парламента – рабочая группа определит рассадку депутатов в зале и распределит комитеты.

Согласно действующему законодательству, первое заседание Рады девятого созыва должно состояться не позже 10 сентября. При этом в аппарате парламента прогнозируют, что новоизбранные депутаты после выборов соберутся максимально быстро.

Так, после голосования, которое пройдет 21 июля Центральная избирательная комиссия обязана на протяжении 20 дней обнародовать официальные результаты в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" и указать список избранных парламентариев.

Кроме того, Рада должна собраться на первую сессию в зале парламента не позднее, чем на 30-й день после объявления результатов голосования. Таким образом, первое заседание парламента должно состояться до 10 сентября.

"Думаю, что мы будем дышать в спину датам, предусмотренным законом. То есть, будет максимально быстрая развязка всего", – предположил первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Петр Боднар.

Согласно регламенту Верховной Рады, председатель парламента предыдущего созыва – Андрей Парубий – организовывает формирование подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов для подготовки пленарных заседаний первой сессии. Спикер должен созвать такую группу в течение 10 дней после официального объявления результатов выборов.

Боднар отметил, что после объявления результатов выборов спикер Верховной Рады 8-го созыва обращается к партиям, от которых ожидает предложения по членам подготовительной группы.

"Думаю, что формально это будет очень быстро", – сказал он.

Политические партии, прошедшие в Верховную Раду, делегируют по одному представителю от 15 нардепов, избранных в общегосударственном или одномандатном (мажоритарном) округе. Аналогичным образом направляют в рабочую группу своих представителей депутаты, прошедшие в парламент по мажоритарным округам как самовыдвиженцы.

По словам первого заместителя руководителя аппарата Рады, подготовительная группа будет заниматься, в частности, рассадкой народных депутатов в сессионном зале.

"Это болезненный процесс. Потому что депутаты очень внимательно относятся к тому, где они будут сидеть", – уточнил он.

Кроме того, перечень комитетов и распределение народных депутатов для работы в них, указал Боднар, также будут известны на этапе работы подготовительной группы.

"Это будет наработано в рабочей группе, выносится в зал и происходит голосование на первом заседании", – пояснил он.

Боднар рассказал, что рабочая группа будет состоять из трех подгрупп, одна из которых будет готовить сценарий первого заседания, другая – займется распределением нардепов по комитетам, еще одна – по материально-техническим вопросам, в частности, по организации прибытия парламентариев на сессию, их расселению при необходимости.

В аппарате Верховной Рады отметили, что решение организационных и учредительных вопросов работы нового созыва парламента, формирование парламентских органов может проходить на нескольких заседаниях. Там пояснили, что прежде чем парламент приступит к работе над законопроектами, предстоит запустить работу комитетов.

Кроме того, первый замруководителя аппарата рассказал, что новоизбранным членам парламента проведут своего рода тренинг.

"Будет обучение. Депутаты зайдут в зал, и им нужно разъяснить, как правильно голосовать, в какой момент нажимать на кнопочку. Это будет", – подчеркнул Боднар.

Первое заседание новоизбранной Рады откроет самый старший по возрасту народный депутат, он же будет зачитывать текст присяги, которую перед открытием первой сессии примут и скрепят подписями нардепы.

До избрания Верховной Радой временного президиума заседание парламента ведет глава подготовительной группы.

Согласно регламенту, на пленарных заседаниях первой сессии формируется временный президиум, с докладом выступает председатель Верховной Рады предыдущего созыва, формируют счетную комиссию, выбирают спикера Верховной Рады нового созыва и его заместителей, а также заслушивают внеочередное послание президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. На первой сессии решают также ряд организационных вопросов.

На торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами аппарат парламента приглашает парламентариев предыдущего созыва, президента Украины, премьер-министра, членов Кабинета министров, судей Конституционного суда, главу Верховного суда, генерального прокурора, омбудсмена, главу Счетной палаты и других официальных лиц по решению подготовительной группы.

Отметим, что незадолго до проведения выборов президент Владимир Зеленский потребовал провести внеочередное заседание парламента, чтобы еще до выборов депутаты приняли важные законопроекты.

Как сообщали новости "Сегодня", Парубий в ответ на первое обращение Зеленского заявил, что внеочередное заседание Рады не предусмотрено законом, сославшись на то, что возможно созвать внеочередную сессию парламента.

В свою очередь Зеленский снова потребовал внеочередного заседания Рады, и написал новое письмо Парубию, в котором объяснил свою позицию. Он напомнил, что, согласно календарному плану 10 сессии 8-го созыва, работа Рады заканчивается 19 июля. Поэтому президент имеет право созвать до этой даты внеочередной заседание Рады, а не сессию.

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