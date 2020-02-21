Нужно ли бизнесу хранить бумажные чеки: Дубилет дал объяснение

После того как правительство запустило сервис проверки электронных квитанций, украинским предпринимателям не нужно сохранять бумажные чеки терминалов и бумажные Z-отчеты с кассового аппарата. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы опросили много бухгалтеров и продавцов и обнаружили, что эти чеки у себя сохраняют практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках. Мы обратились в Национальный банк, Налоговую службу и Министерство финансов. Везде нам ответили, что хранить чеки не нужно", – написал Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам Дубилета, предприниматели также часто хранят так называемые Z-отчеты, для которых ведут книгу учета расчетных операций (КУРО), от которых министр тоже призвал избавиться.

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"КУРО надо вести только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда. Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - написал он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Дмитрий Дубилет рассказал о том, что правительство намерено запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры.

А недавно министр поделился курьезным рассказом о небывалой бюрократии между двумя государственными органами в Украине.

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