Остановка табачных фабрик в Украине: Кабмин встретился с производителями

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров в ближайшее время решил проблемы, из-за которых производители табачных изделий начали закрывать свои фабрики в Украине. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"На прошлой неделе мы провели встречу со всеми самыми крупными табачными компаниями Украины, поговорили с ними, услышали об их проблемах, договорились, как мы их шаг за шагом в ближайшее время решим. Потому я думаю, что эта проблема будет снята", – сказал Гончарук, не уточнив, как именно Кабмин будет устранять эти проблемы.

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Как известно, мировые компании-производителями табачных изделий забили тревогу после принятия Верховной Радой законопроекта № 1049, который может привести к росту цен на сигареты. Законопроектом предусматривается установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

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9 октября производители табачных изделий заявили о готовности закрыть фабрики в Украине в случае, если законодательные изменения вступят в силу, а с 11 октября крупнейший в Украине производитель сигарет международная компания British American Tobacco остановила на неопределенное время производство на фабрике в Прилуках Черниговской области. В компании отметили, что предложенные депутатами законодательные инициативы, устанавливающие торговую наценку, делают табачное производство невыгодным.

Напомним, также в Украине также изменили правила для физлиц-предпринимателей. При этом чиновники всех уровней, несмотря на протесты "упрощенцев", заверили, что налоговые новшества не помешают работе ФЛП:

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