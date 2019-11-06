В Украине хотят отменить "советские" группы инвалидности: что предлагают в Раде

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Ранее Верховная Рада сменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью", а теперь в парламенте планируют внести изменения в украинское законодательство с целью отменить группы инвалидности советского образца.

Об этом рассказала депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает Hromadske.

По ее словам, планируется перейти на стандарты Европейского союза в системе инвалидности.

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"Мы имплементируем в украинское законодательство Международную классификацию функциональности, ее уже перевели на украинский язык, но до конца не переведена система ее ратификации", – сказала Третьякова.

Она отмечает, что, например, расчеты соцвыплат людям с инвалидностью будут базироваться не на группах, как это было раньше, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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Депутат считает, что изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда. Государственная служба по труду следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе предоставляли людям с инвалидностью.

Как сообщали новости "Сегодня", власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью. Сейчас в Украине количество людей с инвалидностью составляет приблизительно 6% от населения страны. Эксперты говорят, что те нововведения, которые власти внедряют, не упрощают жизнь таким людям, а только усугубляют их проблемы. Для того, чтобы решить эти вопросы, необходимо внедрить единую систему, которая будет защищать права всех, как инвалидов, так и детей, и пожилых людей.

А тем временем в Кабмине хотят избавить украинцев от "лишних" медсправок. Подробней смотрите в сюжете:

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